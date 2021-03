Google prévoit de pousser les mises à jour de Chrome toutes les quatre semaines au lieu du cycle actuel de six semaines

Google met à jour son navigateur Web Chrome toutes les six semaines, qu’il s’agisse d’une mise à jour liée à la sécurité, à la stabilité et à la vitesse. Maintenant, le géant basé à Mountain Veiw, en Californie, a annoncé qu’il accélérerait les mises à jour et publierait de nouveaux changements toutes les quatre semaines. Ce sera avec Google Chrome 94, qui sera lancé au troisième trimestre 2020. En dehors de cela, Google a déclaré qu’il publierait désormais des mises à jour plus petites axées sur la sécurité toutes les deux semaines.

«Au fur et à mesure que nous améliorions nos processus de test et de publication pour Chrome et déployions des mises à jour de sécurité toutes les deux semaines pour améliorer notre déficit de correctifs, il est devenu clair que nous pouvions raccourcir notre cycle de publication et proposer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement», a déclaré Google dans un article de blog. . Google a également déclaré qu’il offrirait plusieurs options de version stable pour Chrome OS, mais partagera plus de détails sur ses plans plus tard cette année.

Cela signifie que Google s’en tient à son calendrier de six semaines pour les mises à jour de Chrome au moins jusqu’en août. Selon les rapports, Google ciblera une sortie de Chrome 94 le 21 septembre. Google a également déclaré que ses plans pour un cycle de quatre semaines pourraient changer au cours des prochains mois.

Les plans de Google pour apporter des mises à jour de sécurité plus fréquemment sont une décision bienvenue de la part des utilisateurs, car le navigateur est sujet aux attaques malveillantes. Récemment, un chercheur en cybersécurité a découvert une extension Google Chrome malveillante qui abusait du processus de synchronisation Chrome et qui peut aider les pirates à voler les données des utilisateurs. Les pirates peuvent utiliser la fonction de synchronisation de Google Chrome pour envoyer des commandes aux navigateurs infectés et voler les données des systèmes infectés, en contournant les pare-feu traditionnels et autres défenses du réseau.