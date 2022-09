Google présente le design unique de la Pixel Watch dans le dernier teaser vidéo

Les lancements de produits de Google sont définitivement de plus en plus… différent ces derniers temps, culminant avec le teaser de mai pour Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch qui ne devraient devenir pleinement officiels que le 6 octobre.

Mais Google n’est pas resté immobile de mai jusqu’à maintenant – il a déjà révélé le chipset à l’intérieur des téléphones ainsi que leurs versions couleur et la date de début de la précommande, et aujourd’hui il est temps pour nous de mieux regarder le Pixel Regardez. Voici donc le portable, sous tous les angles, dans toutes les couleurs, sous forme de glorieux teaser vidéo :

Le seul mystère qui reste ici est de savoir quelle sera la taille de la lunette circulaire et étant donné à quel point Google semble aimer ne montrer que des cadrans de montre noirs, nous devinons “énorme” – mais en espérant que nous nous trompons. Le design a l’air très unique et assez impressionnant, mais une énorme lunette gâchera beaucoup ce look.

Un système de fixation de bracelet exclusif est également pratiquement confirmé par cette vidéo, donc si vous espériez adapter votre collection existante de bracelets de 20 ou 22 mm à cette smartwatch, vous n’avez pas de chance. Google va certainement dire que le système propriétaire donne à la montre un look plus épuré, et c’est le cas, mais cela pue aussi a) être “inspiré” par Apple et b) vouloir gagner facilement de l’argent sur les ventes d’accessoires.

Selon les rumeurs, la Pixel Watch coûterait environ 250 à 350 € avec Wi-Fi/Bluetooth uniquement et environ 400 $ avec la fonctionnalité LTE. Tout sera révélé dans quelques semaines environ, restez à l’écoute.