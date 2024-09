Google présente des podcasts générés par l’IA à partir de vos notes de recherche

Google a porté ses capacités d’IA à un niveau supérieur, vous permettant de transformez vos recherches en podcast avec des hôtes générés par l’IA. Cette fonctionnalité innovante fait partie de NotebookLM de Google, une application de prise de notes alimentée par l’IA lancée l’année dernière. Dans une phase expérimentale, le nouvel outil Audio Overview de l’application peut transformer vos notes, transcriptions et documents de recherche en un podcast dynamique, où deux hôtes IA résument les informations et engagent des discussions en aller-retour.

Comment ça marche ?

Les podcasts générés par l’IA s’appuient sur les capacités existantes de NotebookLM, où le modèle d’IA Gemini de Google résume vos recherches. Au lieu de simplement proposer un résumé écrit, cette fonctionnalité fournit une version audio attrayante. Les deux hôtes IA se plongent dans vos notes, relient les sujets et ajoutent leurs commentaires.

Par exemple, lors de l’expérimentation de cette fonctionnalité à l’aide d’un carnet de notes sur l’invention de l’ampoule électrique, les animateurs de l’IA ont discuté de manière décontractée du fait que Thomas Edison n’était pas le seul inventeur à l’origine de cet appareil emblématique. Le résultat a été une conversation de 10 minutes qui a donné un nouveau point de vue sur le sujet, allant même jusqu’à faire une blague sur le travail d’équipe. Vous remarquerez que les animateurs utilisent des expressions naturelles, comme l’accentuation de « bam ! » ou des phrases telles que « c’est vraiment le bordel », ce qui ajoute une touche personnelle à la discussion.

Cependant, les performances de l’IA ne sont pas exemptes de défauts. Il y a des moments où l’IA prononce des mots comme « PLUS » ou qualifie le platine de « métal bling bling », ce qui peut sembler déplacé. Si ce style ludique peut fonctionner pour certains sujets, il soulève des questions sur la manière dont les animateurs géreront des discussions plus sérieuses sur des sujets comme le cancer ou la guerre. Dans des cas comme celui-ci, le ton décontracté pourrait sembler inapproprié ou nuire à la gravité du sujet.

Limites et potentiel futur

Bien que cette fonctionnalité soit prometteuse, elle présente certaines limites. Par exemple, il faut parfois plusieurs minutes pour que la conversation, de type podcast, soit générée. De plus, elle n’est actuellement disponible qu’en anglais et ne reflète pas toujours à 100 % les détails de vos notes. Google a ouvertement déclaré qu’un aperçu audio n’offre pas une vue complète ou objective d’un sujet, mais plutôt une version résumée basée sur les informations que vous avez fournies.

Malgré ces inconvénients, cet outil d’IA pourrait être un moyen amusant et interactif d’apprendre de vos recherches. Il ajoute certainement une couche supplémentaire d’engagement à la lecture de notes et à la synthèse de contenu. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez accéder à la fonctionnalité dans CarnetLM en sélectionnant le guide du bloc-notes dans le coin inférieur droit de votre écran et en choisissant l’option Aperçu audio. Avec la possibilité d’entendre les hôtes IA discuter de vos recherches, il est probable que cela ajoute une nouvelle dimension à vos études ou à votre travail, même si ce n’est que pour un peu de plaisir léger.

La nouvelle fonctionnalité de podcast sur l’IA de Google démontre l’engagement de l’entreprise à repousser les limites de l’IA dans l’éducation et la recherche. Qu’il s’agisse d’étudier un sujet complexe ou d’explorer un intérêt aléatoire, cet outil pourrait vous aider à rendre vos notes plus divertissantes et plus faciles à digérer.