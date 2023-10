Google présente des appareils Chromebook Plus avec plus de puissance, d’applications et d’IA pour 399 $

À mesure que ChromeOS de Google a évolué, les Chromebooks ont suivi sa croissance. Ils vont désormais des modèles de base pour moins de 200 $ aux options premium jusqu’à 1 000 $. Cela peut rendre l’achat d’un appareil adapté à vos besoins un casse-tête, surtout si vous avez un budget limité. Pour simplifier le processus, Google introduit une nouvelle catégorie d’appareils : Chromebook Plus.

Avec Chromebook Plus, vous êtes assuré d’obtenir au moins les spécifications suivantes, avec un prix de départ de 399 $ :

Processeur Intel Core i3 de 12e génération ou AMD Ryzen 3 7000 ou supérieur

8 Go ou plus de mémoire

128 Go ou plus de stockage

Écran LCD IPS de résolution 1080p ou supérieur

Webcam 1080p avec réduction du bruit temporel

Mais être un modèle Chromebook Plus ne concerne pas seulement le matériel. Les appareils bénéficieront également de fonctionnalités supplémentaires des logiciels ChromeOS et Google. Par exemple, vous aurez accès au HDR et au Portrait Blur de Google Photos et à l’outil Magic Eraser pour supprimer les personnes et les objets indésirables des photos. Il existe également une synchronisation de fichiers hors ligne, qui vous donne essentiellement un accès hors ligne aux fichiers enregistrés dans le dossier Mon Drive de Google Drive. Cela signifie également que vous pouvez démarrer ou modifier un document hors ligne et que lorsque vous vous reconnecterez, il sera synchronisé avec Drive.

Conscient de l’importance de la qualité des appels vidéo, Google a créé une webcam de résolution 1080p avec réduction du bruit temporel dans les spécifications du Chromebook Plus. Mais il a également ajouté un nouveau panneau de contrôle de chat vidéo au système d’exploitation. Lorsque l’on accède à la caméra ou au microphone, le panneau est disponible avec des options pour améliorer l’éclairage, ajouter un flou d’arrière-plan et activer la suppression du bruit pour les sons de parole non humains comme les souffleurs de feuilles et la construction.

L’interface utilisateur Material You ajuste la palette de couleurs ChromeOS pour qu’elle corresponde à la couleur de votre fond d’écran. Google

Une autre partie du package Plus est l’interface utilisateur Material You et les fonds d’écran et économiseurs d’écran dynamiques. Le premier ajoute une certaine personnalisation à l’expérience ChromeOS avec une palette de couleurs d’interface utilisateur qui correspond à votre fond d’écran, ainsi que la police Google Sans et les coins arrondis des fenêtres. Les fonds d’écran dynamiques (il y en a deux au lancement) sont des scènes de nature avec des changements d’éclairage en fonction de l’heure, allant du lever au coucher du soleil.

Au cours de la dernière année, Google s’est efforcé d’améliorer les jeux sur les Chromebooks en ajoutant le jeu en nuage et la prise en charge de Steam et en intégrant Minecraft à la plate-forme. (Les Chromebook Plus sont livrés avec trois mois de niveau prioritaire de GeForce Now.) Désormais, avec les modèles Chromebook Plus, les créateurs bénéficient de trois mois d’Adobe Photoshop sur le Web et d’Adobe Express. Avec davantage d’outils mis en ligne, le besoin de disposer d’un ordinateur portable coûteux pour certaines tâches graphiquement exigeantes est moins nécessaire. Les ordinateurs portables Chromebook Plus bénéficient également de 25 % de réduction La suite de montage vidéo de LumaFusion.

Google promet également que des fonctionnalités ChromeOS gratuites basées sur l’IA pour Chromebook Plus seront disponibles dans les mois à venir. Ceux-ci incluent un assistant d’écriture personnel pour tout, des e-mails aux descriptions de vidéos YouTube, en passant par la possibilité de générer des fonds d’écran personnalisés et des arrière-plans d’appels vidéo.

Il y en a huit Lancement des ordinateurs portables Chromebook Plus aux États-Unis, deux de chacun chez Acer, Asus, HP et Lenovo – et ils seront disponibles le 8 octobre.

Lenovo Lenovo Flex 5i Chromebook Plus Écran LCD IPS tactile 14 pouces 16:10 1080p

Intel Core i3-1315U ou i5-1334U

8 Go de mémoire LPDDR4x

128 Go eMMC ou 256 Go, 512 Go SSD

Graphiques Intel UHD (i3) ou Iris Xe intégrés

Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.0

Emplacement pour carte MicroSD, USB-C (3.2 Gen 2), USB-C (3.2 Gen 1), USB-A (3.2 Gen 1), prise audio combinée

Lenovo Lenovo Slim 3i Chromebook Plus Écran LCD IPS 1080p de 14 pouces ou écran LCD IPS tactile avec 100 % sRGB

Intel Core i3-N305

8 Go de mémoire LPDDR5

eMMC de 128 Go ou 256 Go

Graphiques Intel UHD intégrés

Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.1

USB-C (3.2 Gen 2), 2x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4b, prise audio combinée

Acer Écran LCD IPS 14 pouces 16:10 1 920 x 1 200 avec 100 % sRGB (tactile ou non tactile)

AMD Ryzen 3 7320C ou Ryzen 5 7520C

Mémoire LPDDR5x de 8 Go ou 16 Go

128 Go UFS ou 256 Go, 512 Go SSD

Graphiques AMD Radeon 610M intégrés

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

2x USB-C (3.2 Gen 1), USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, prise audio combinée

Acer Écran LCD IPS de 15,6 pouces, 1 920 x 1 080 avec 100 % sRGB

Intel Core i3-1215U jusqu’à i7-1355U

Mémoire LPDDR5x de 8 Go ou 16 Go

128 Go UFS ou 256 Go ou 512 Go SSD

Graphiques Intel UHD intégrés

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

2x USB-C (3.2 Gen 1), USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, prise audio combinée

HP HP Chromebook Plus x360 14 Écran LCD IPS tactile de 14 pouces (1 920 x 1 200)

Intel Core i3-1215U ou i5-1235U

8 Go ou 16 Go de mémoire LPDDR4x

SSD de 128 Go, 256 Go ou 512 Go

Graphiques Intel UHD ou Iris Xe intégrés

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

2x USB-C (3.2 Gen 1×2), USB-A (3.2 Gen 1×2), emplacement microSD, prise audio combo

HP Écran LCD IPS 15,6 pouces 1080p (disponible avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz)

Intel Core i3-N305

8 Go de mémoire LPDDR5

128 Go ou 256 Go UFS

Graphiques Intel UHD intégrés

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

2x USB-C (3.2 Gen 1), USB-A (3.2 Gen 1), emplacement microSD, prise audio combo

Asus Chromebook Plus CX34 d’Asus Écran LCD IPS 1080p de 14 pouces (tactile ou non tactile)

Intel Core i3-1215U, i5-1235U ou i7-1255U

Mémoire LPDDR5 de 8 Go ou 16 Go

128 Go ou 256 Go UFS ou 512 Go SSD

Graphiques Intel UHD ou Iris Xe intégrés

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

2x USB-C (3.2 Gen 1), 2x USB-A (3.2 Gen 1), HDMI 1.4, prise audio combinée