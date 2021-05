Google présente de nouvelles fonctionnalités d’assistant pour la famille

La fête des mères est ce dimanche aux États-Unis, et pour célébrer la fête, Google a apporté de nouvelles fonctionnalités à Assistant.

Dans un communiqué de presse, la société Mountain View a révélé que Broadcast s’étendait aux utilisateurs d’un «groupe familial Google» nouvellement créé, y compris leurs téléphones intelligents, et que Family Bell obtenait plus de langues.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent plus d’histoires, de jeux et des œufs de Pâques.

À partir d’aujourd’hui, Broadcast pourra vous joindre sur vos appareils Android et iOS, pas seulement sur les appareils Google Home dans des pièces séparées. Un utilisateur pourra dire «Ok Google, dis à ma famille que diriez-vous du déjeuner à midi», et la famille pourra recevoir une notification et répondre vocalement.

Family Bell est similaire au réglage des alarmes, mais pour les tâches ménagères. Alors que les utilisateurs peuvent définir une cloche pour que les enfants rangent ou retournent aux devoirs, ils ne peuvent le faire qu’en anglais. Au cours des prochaines semaines, la fonctionnalité sera étendue à huit nouvelles langues: néerlandais, français, allemand, hindi, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol.







Histoires et jeux sur Google Home

Les utilisateurs d’appareils Google Home dotés d’un écran peuvent jouer à de nouveaux jeux, notamment «Êtes-vous plus intelligent qu’un 5e élève?» Google propose également de nouvelles chansons à chanter, notamment la chanson sur le lavage des mains ou la chanson Brossez-vous les dents – des chansons simples qui aident les enfants à faire des choses de base à la maison.

La source