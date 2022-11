Google prépare un doodle animé pour Jollof Rice d’Afrique de l’Ouest

Le Google Doodle de vendredi met en lumière le riz jollof, un plat commun d’Afrique de l’Ouest dont les racines remontent à sept siècles et qui a suscité de féroces rivalités entre les pays voisins.

Le plat – un mélange de riz à grains longs mélangé à des tomates mijotées, des oignons, des poivrons et des épices régionales – est souvent servi avec du poisson comme repas du soir, bien qu’il soit également apprécié à d’autres moments de la journée, le poisson étant remplacé par du poulet. , boeuf ou chèvre. Le Doodle animé de vendredi montre le repas populaire à une casserole en cours de préparation, un ingrédient à la fois, ainsi que la viande centrale souhaitée.

Le nom et les origines du plat remontent au 14ème siècle, lorsque l’empire Jollof régnait sur certaines parties du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie d’aujourd’hui. Il est également connu sous le nom de benachin en Gambie et au Sénégal.

Chaque nation a sa propre variante du plat, chaque pays rivalisant pour être connu comme le foyer du meilleur jollof dans une rivalité amicale entre nations connue sous le nom de Jollof Wars. La compétition est particulièrement tendue et torride entre les Nigérians et les Ghanéens, qui ont des styles de cuisine distincts, créant un phénomène culturel qui a engendré de nombreux clips, chansons et cuisines virales.

Ce n’est pas la première fois que Google met la nourriture sous les projecteurs de Doodle. En 2017, Google a concocté un diaporama pour honorer les nouilles de riz. En 2019, il a créé un Doodle animé mettant en vedette des falafels. Et en 2021, Google pho célébréla soupe aromatique et savoureuse rendue populaire au Vietnam.

Mais si vous préférez jouer avec votre nourriture plutôt que de lire à ce sujet, Google a concocté l’année dernière un jeu de puzzle de pizza interactif qui défie vos compétences en matière de tranchage.