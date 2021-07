Google prépare de grandes fonctionnalités liées au jeu pour Android 12

Google vient d’annoncer son kit de développement de jeux Android qui permet aux développeurs d’utiliser certaines fonctionnalités avancées et de rationaliser leur processus de travail sans avoir à basculer constamment entre différents outils de développement. De plus, Google a déclaré qu’Android 12 vous permettra de jouer à des jeux au fur et à mesure de leur téléchargement.

Ceci est particulièrement utile pour les jeux de grande taille. Cette fonctionnalité est disponible sur certaines plateformes de jeu comme Battle.net de Blizzard et Origin Access d’EA. Il est donc agréable de voir cette fonctionnalité implémentée sur les téléphones Android à l’aide du Google Play Store. Cependant, la fonctionnalité ne serait disponible que pour les jeux utilisant le système Play Asset Delivery.

Quant à AGDK, il vise à réduire la fragmentation en permettant à presque tous les outils et bibliothèques de fonctionner sur de nombreuses versions d’Android et sera mis à jour à l’avenir pour prendre en charge les fonctionnalités Android à venir. De plus, certains outils permettraient aux développeurs de suivre les performances de leur jeu en surveillant les performances du processeur et du processeur graphique. Et enfin, si les développeurs décident d’activer la télémétrie pour leurs utilisateurs, ils peuvent le faire avec Android Performance Tuner.

Vous pouvez trouver l’ensemble complet des fonctionnalités et des outils sur le lien source ci-dessous.

Source 1 | Passant par