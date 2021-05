Google prend des mesures pour satisfaire les annonceurs tout en améliorant la confidentialité des utilisateurs

Signalisation Google. NurPhoto | Getty Images

Lors de l’événement marketing annuel de Google jeudi, la société montre comment les annonceurs continueront d’être en mesure d’atteindre les consommateurs, car cela réduit la prise en charge des cookies de suivi, que les annonceurs utilisent depuis des décennies pour suivre les utilisateurs sur les sites afin de cibler les annonces et mesurer leur efficacité. Le livestream marketing de Google est destiné à donner aux annonceurs, aux agences et aux autres partenaires une idée de la feuille de route du géant de la technologie pour l’année à venir et à solliciter des commentaires. Jerry Dischler, vice-président et directeur général des publicités, l’un des présentateurs, a déclaré à CNBC que Google discutera confidentialité, mesure et automatisation lors de l’événement. Alors que les régulateurs examinent de plus près la confidentialité des utilisateurs et que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles, les géants de la technologie tentent de progresser en apportant des changements au nom de la confidentialité. Google a annoncé son intention au début de 2020 de mettre fin à la prise en charge des cookies tiers sur son navigateur Chrome d’ici deux ans. Mais la publicité reste l’activité principale de Google et doit satisfaire les annonceurs. La société est le leader du marché de la publicité en ligne depuis plus d’une décennie et devrait représenter près de 29% des dépenses publicitaires numériques dans le monde en 2021, selon à eMarketer En 2020, sa société mère Alphabet a généré près de 183 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Sur ce montant, 147 milliards de dollars – plus de 80% – proviennent des publicités de Google affaires, selon le rapport annuel 2020 de la société. Voici ce que Google prévoit de discuter avec les annonceurs jeudi:

Intimité

L’un des domaines d’intérêt de l’événement de jeudi est le travail de l’entreprise avec l’industrie sur des technologies qu’elle considère comme centrées sur les techniques de confidentialité, mais qui soutiennent également des fins publicitaires. « Il est très clair que les attentes des consommateurs en matière de confidentialité ont changé. Et nous voyons également des signes indiquant que les gouvernements et les régulateurs pensent différemment à la vie privée », a déclaré M. Dischler. «Et nous voulons être en mesure de bâtir un avenir durable et respectueux de la vie privée qui permette aux principaux cas d’utilisation de la publicité de fonctionner.» L’une de ces options, Federated Learning of Cohorts (FLoC), placerait essentiellement les personnes dans des groupes basés sur des comportements de navigation similaires, ce qui signifie que seuls des «identifiants de cohorte» et non des identifiants d’utilisateurs individuels seraient utilisés pour les cibler. Il a déjà reçu quelques répulsion des défenseurs de la vie privée, et certains éditeurs ont déclaré qu’ils refus de tester l’outil, A rapporté Digiday en avril. Google affirme qu’il pense que FLoC améliore la confidentialité des utilisateurs tout en prenant en charge la publicité pertinente, et les propositions d’autres acteurs de l’espace publicitaire visant à remplacer les cookies tiers par des identifiants alternatifs peuvent fonctionner pour les grands éditeurs. Mais une porte-parole a déclaré que la société devait « réfléchir à la diversité des utilisateurs de nos produits, y compris des pubs à longue queue ». Ces publications ne contiennent peut-être pas la même quantité de données de première partie que les éditeurs plus importants. « En ce moment, ce que nous entendons de la part de certains éditeurs, c’est qu’ils sont sceptiques. Ils disent: » Hé, eh bien, nous avons ces alternatives. Et nous pensons que cela va préserver tout ce que nous voulions. Alors pourquoi le faire? nous devons faire le compromis? », a déclaré Dischler. « Maintenant, notre position est que ces solutions ne sont pas durables et que nous devrions construire pour l’avenir à long terme. » Google fait également valoir que l’historique de navigation personnel des utilisateurs ne laisse pas leur navigateur ou leurs appareils dans FLoC et exclut les cohortes si elles révèlent des informations potentiellement sensibles. La société a également déclaré que Chrome introduisait un contrôle pour permettre aux utilisateurs de refuser l’inclusion dans FLoC et d’autres propositions Privacy Sandbox.

La mesure

Google prévoit de discuter de solutions pour les annonceurs qui souhaitent continuer à mesurer les performances des annonces dans un autre type d’environnement. « L’environnement de confidentialité est en train de changer. Et notre capacité à accéder aux données est limitée », a déclaré Dischler. « Mais dans le même temps, les annonceurs ont certaines attentes quant à la façon dont ils mesurent leur retour sur investissement, et nous voulons les servir. Nous utilisons donc une combinaison de données de première partie et de prévisions. la précision qu’ils avaient auparavant avec ces nouveaux systèmes. » La société a déclaré qu’elle investissait dans des produits qui aident les annonceurs à obtenir plus d’informations sur le comportement des consommateurs et les décisions d’achat à l’aide de l’apprentissage automatique. Google aussi récemment a dit aux annonceurs qu’ils seraient en mesure d’utiliser les données de première partie activées pour la mesure, même après les modifications des cookies. La société a déclaré qu’elle étendait la disponibilité de quelque chose appelé « Customer Match », qui permet aux annonceurs d’utiliser les données en ligne et hors ligne que les clients ont partagées pour cibler des publicités sur eux et sur d’autres clients comme eux.

Investir dans l’automatisation