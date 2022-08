Google pousse Apple à adopter la messagerie texte RCS

Google veut qu’Apple prenne en charge la “norme” RCS, ou des spécifications qui permettent à de nombreuses entreprises différentes telles que les opérateurs ou les fabricants de téléphones de développer des applications capables d’envoyer et de recevoir des messages RCS. De nombreux téléphones Android disposent déjà d’applications de messagerie intégrées prenant en charge le RCS.

La campagne est une escalade notable dans un conflit de compatibilité en cours entre les deux sociétés qui dominent les logiciels pour smartphones. Presque tous les smartphones dans le monde exécutent Android ou iOS d’Apple, et l’iPhone d’Apple détient plus de 55 % du marché américain, selon StatCounter .

“Nous espérons que les utilisateurs d’Android cesseront d’être blâmés pour avoir ruiné les chats”, a déclaré Adrienne Lofton, vice-présidente mondiale de Google pour le marketing intégré pour les plates-formes. “C’est Apple qui est responsable, et il est temps d’assumer la responsabilité.”

Dans un site internet et campagne publicitaire le mardi Google a reproché à Apple d’avoir créé une expérience inférieure aux normes lorsque les iPhones envoient des SMS aux téléphones Android ou vice versa.

Il fait valoir que la prise en charge par Apple du RCS aiderait à prévenir certains des problèmes qui surviennent lorsque les utilisateurs d’iPhone envoient des SMS aux propriétaires d’Android. Actuellement, les images et les vidéos ne s’affichent pas aussi clairement qu’elles le pourraient, par exemple, et les textes ne peuvent pas être envoyés sur les réseaux Wi-Fi.

Les services de messagerie sont devenus un champ de bataille clé pour les géants de la technologie, car si les contacts d’un utilisateur utilisent tous le même service, l’utilisateur est “verrouillé” et moins susceptible de passer à une autre plate-forme ou application.

Meta, parent de Facebook, propriétaire de WhatsApp, a a déclaré qu’il est en concurrence directe avec Apple en raison de la large utilisation d’iMessage aux États-Unis. La messagerie a également attiré l’attention de certains décideurs politiques qui poussent à forcer des services concurrents à travailler les uns avec les autres selon des règles de concurrence loyale.

Hiroshi Lockheimer, vice-président senior de Google en charge d’Android, a déclaré plus tôt cette année qu’Apple utilisait sa propre plate-forme de messagerie texte pour enfermer ses clientsfaisant référence à des e-mails internes d’Apple qui ont été rendus publics lors d’un procès l’année dernière qui montrait des cadres supérieurs d’Apple rejetant des propositions visant à apporter une application iMessage à Android.

“Je crains qu’iMessage sur Android ne serve simplement à supprimer un obstacle empêchant les familles d’iPhone de donner à leurs enfants des téléphones Android”, a écrit l’actuel vice-président senior d’Apple en charge des logiciels, Craig Federighi, en 2013, selon un mail.

iMessage d’Apple est légèrement différent des autres services de messagerie car il s’agit de l’application de messagerie texte par défaut sur l’iPhone.

Les systèmes d’Apple détectent lorsqu’un iPhone envoie un SMS à un autre iPhone et, au lieu d’envoyer ce message via le système SMS, il utilise le réseau iMessage propriétaire d’Apple. Les utilisateurs voient le texte qu’ils ont envoyé comme une “bulle bleue”, par opposition à la couleur verte que l’on voit sur les SMS, comme ceux destinés aux utilisateurs d’Android. L’infériorité des textes “bulles vertes” est devenue un mème et a inspiré un chanson du musicien Drake.

Les chats iMessage offrent une meilleure expérience utilisateur que les chats SMS sur un iPhone. De nombreuses fonctionnalités d’Apple, telles que l’ajout de réactions emoji à un seul message texte, fonctionnent à peine sur les chats par SMS. Les discussions iMessage sont plus rapides grâce aux animations d’Apple et incluent des fonctionnalités telles que lire des recettes, des bulles qui indiquent si un utilisateur tape et des discussions de groupe supérieures.

Apple continue de distinguer iMessage des SMS grâce à de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d’annuler ou de modifier des messages, qui seront publiées cet automne.