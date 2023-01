Google poursuivi par le ministère de la Justice pour des questions antitrust… encore une fois

Le ministère américain de la Justice et huit États mardi a poursuivi Google pour son activité publicitairealléguant qu’elle se livre à un comportement monopolistique.

Les plainte, déposé devant un tribunal fédéral de Virginie, allègue que Google a “corrompu la concurrence légitime dans l’industrie des technologies publicitaires” par une campagne de prise de contrôle d’outils et d’insertion “dans tous les aspects du marché de la publicité numérique”. Google l’aurait fait en éliminant la concurrence par le biais d’acquisitions et en exploitant sa position dominante pour pousser les annonceurs à utiliser ses produits plutôt que ceux des autres. La plainte désigne uniquement Google comme défendeur et non des personnes spécifiques. Il appelle également à la cession d’une partie de la pile de technologies publicitaires.

Le ministère de la Justice a également déclaré que Google punit les sites Web qui “osent utiliser des produits de technologie publicitaire concurrents” et utilise sa domination dans la technologie publicitaire pour “acheminer davantage de transactions vers ses propres produits de technologie publicitaire, où il extrait des frais gonflés pour remplir ses propres poches au aux dépens des annonceurs et des éditeurs qu’il est censé desservir. »

L’affaire est le plus récent exemple des efforts du gouvernement pour freiner les Big Tech. Les entreprises les plus prospères financièrement de la planète exercent un pouvoir immense sur nos vies et sur les entreprises du monde entier.

Google a rejeté les allégations.

“Le procès intenté aujourd’hui par le DOJ tente de choisir des gagnants et des perdants dans le secteur hautement concurrentiel des technologies publicitaires”, a déclaré le responsable des annonces Google. Dan Taylor a déclaré dans un article de blog. Le procès du ministère de la Justice reproduit en grande partie un “poursuite non fondée” par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a été renvoyé devant un tribunal fédéral, a fait valoir Google. L’affaire du ministère de la Justice est imparfaite et “ralentira l’innovation, augmentera les frais de publicité et rendra plus difficile la croissance de milliers de petites entreprises et d’éditeurs”, a déclaré Taylor.

Le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bien qu’il existe certaines similitudes avec l’affaire du Texas, le ministère de la Justice a mené sa propre enquête de plusieurs années qui a montré que Google maintenait “de nombreux monopoles”, a déclaré mardi le procureur général adjoint Jonathan Kanter lors d’une conférence de presse.

Le procès du ministère de la Justice est un cas rare dans lequel le ministère a appelé à la dissolution d’une grande entreprise. D’autres exemples incluent ses confrontations avec le fabricant de mainframe IBM dans les années 1970, le géant du téléphone AT&T en 1982 et le créateur de Windows Microsoft en 2000.

Cela survient alors que les gouvernements du monde entier cherchent à freiner les Big Tech. Au cours de la dernière année environ, le Sénat américain a envisagé la Loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne pour freiner l’influence d’Amazon, d’Apple et de Google sur les places de marché numériques. L’année dernière, Google était condamné à une amende en France pour pistage d’utilisateurs et convenu d’un Règlement de 391,5 millions de dollars avec les procureurs généraux des États pour les pratiques de localisation.

Kanter a déclaré que la domination de Google dans les publicités numériques équivalait à des sociétés bancaires comme Goldman Sachs ou Citibank possédant la Bourse de New York. Google s’est engagé dans ce comportement depuis 15 ans, gonflant les coûts publicitaires, réduisant les revenus des sites Web, étouffant l’innovation et “aplatissant notre marché public des idées”, a-t-il déclaré. Kanter a également allégué que le comportement de Google avait nui au gouvernement et à l’armée américains.

Parmi les exemples d’abus présumés, Kanter a déclaré à Google :

Utilisation d’arrangements liés pour enfermer les créateurs de contenu dans le système de Google.

Ventes aux enchères d’annonces manipulées en se donnant des avantages de premier et de dernier regard par rapport au processus d’enchères.

Empêcher les sites Web d’utiliser des technologies concurrentes et punir ceux qui ont essayé.

Recueillir et utiliser les données d’enchères des rivaux.

Kanter a également utilisé des informations provenant des documents et des employés de Google pour faire valoir la domination de l’entreprise :

Un employé de Google a déclaré que l’échange d’annonces de l’entreprise était un “intermédiaire autoritaire”.

Les cadres supérieurs ont déclaré que changer de serveur publicitaire pour les éditeurs est “un cauchemar” qui “prend un acte de Dieu”.

Un responsable Google a déclaré : “Notre objectif devrait être tout ou rien. Utilisez l’échange d’annonces de Google ou n’ayez pas accès à la demande de nos annonceurs.”

Un employé de Google a déclaré que la société “surfacturait” les annonceurs de 3 milliards de dollars par an, transmettant l’argent aux éditeurs pour les amener à s’en tenir à la technologie publicitaire de Google.

Un cadre de Google a détaillé les étapes pour « assécher » ses rivaux.

Les Association de l’industrie de l’informatique et des communicationsun groupe de lobbying technologique, s’est rangé du côté de Google malgré un soutien antérieur à une intervention gouvernementale “appropriée”: “Nous trouvons ce procès et les remèdes structurels radicaux qu’il propose injustifiés. Les services numériques se disputent vigoureusement les dollars publicitaires sur les écrans de toutes tailles, et la plainte semble ignorer ces dynamiques ainsi que les tendances macro du marché mondial de la publicité”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Il s’agit du deuxième procès antitrust intenté par le ministère de la Justice contre Google, mais le premier de l’administration Biden. Une Cas d’octobre 2020 déposé sous l’administration Trump alléguait que Google avait bloqué ses concurrents en concluant des accords avec Apple et Samsung pour qu’ils soient le moteur de recherche par défaut sur leurs appareils.

Google est également confronté un procès antitrust mené par le Texas, ainsi que 16 États et territoires, alléguant que le géant de la recherche a travaillé avec Facebook pour donner au réseau social un avantage dans les enchères publicitaires en ligne. Le ministère de la Justice, selon la Clayton Antitrust Act, est également autorisé à poursuivre si le gouvernement fédéral estime qu’il a été lésé.

L’année dernière, Google a tenté de repousser le procès du ministère de la Justice en proposant de scinder son activité de technologie publicitairea rapporté le Wall Street Journal.

Stephen Shankland de CNET a contribué à ce rapport.