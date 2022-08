Google poursuit Sonos pour la technologie de contrôle vocal

Google poursuit le fabricant de haut-parleurs Sonos pour contrefaçon présumée de brevet. Dans deux poursuites intentées devant le tribunal fédéral de Californie lundi, Google allègue que la dernière technologie d’assistant vocal de Sonos viole sept brevets différents qui concernent sa technologie pour Google Assistant.

Le porte-parole de Google, José Castañeda, a déclaré que Sonos avait “lancé une campagne agressive et trompeuse contre nos produits, aux dépens de nos clients communs”, et qu’en conséquence, des poursuites sont intentées pour “défendre notre technologie et contester la violation claire et continue de Sonos de notre brevets.”

Sonos a lancé son propre assistant vocal en juin, permettant aux clients de contrôler leurs haut-parleurs à l’aide de commandes vocales commençant par la phrase “Hey Sonos”.

Google affirme dans les poursuites qu’il a mis ses technologies à la disposition des utilisateurs du monde entier — “fournissant même son logiciel Google Assistant à Sonos pendant de nombreuses années”. Les poursuites indiquent également que Google travaille depuis des années avec les ingénieurs de Sonos sur “la mise en œuvre de la reconnaissance vocale et des commandes d’appareils à commande vocale dans les produits de Sonos”.

Google demande un montant non spécifié de dommages-intérêts et une injonction bloquant l’infraction présumée de Sonos.

Les poursuites surviennent au milieu d’une longue bataille juridique entre les deux sociétés, qui étaient autrefois partenaires. L’année dernière, la Commission du commerce international des États-Unis a décidé que Google avait enfreint cinq brevets propriété de Sonos. La victoire de Sonos a mené Google va changer la façon dont ses haut-parleurs intelligents sont configurés et contrôlés.

Sonos n’a pas immédiatement fait de commentaire sur les nouvelles combinaisons.