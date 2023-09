Google pourrait vous offrir une Pixel Watch 2 gratuitement

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été complètement gâtés, alors pourquoi ne pas passer à la Pixel Watch 2. Oui, nous avons également des fuites majeures sur la Pixel Watch 2 ce matin, y compris une promotion qui pourrait vous en offrir une gratuitement dans délai de deux semaines.

Cette dernière fuite vient encore une fois de @Za_Raczke et est une vidéo promotionnelle, avec une visite Google de la Pixel Watch 2 et de nombreuses de ses fonctionnalités. Bien que Google ait déjà partagé certaines de ces informations, nous obtenons une image plus claire des fonctionnalités de santé et de remise en forme proposées sur la nouvelle montre de Google.

L’histoire de la santé de la Pixel Watch 2 commence probablement avec son nouveau capteur, qui est probablement la fonctionnalité de capteur robuste des dernières montres intelligentes Fitbit. Ce capteur peut suivre le stress (EDA), prendre la température de votre peau, mesurer des lectures plus précises de la fréquence cardiaque et fournir la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV). Vous bénéficierez également de rappels automatiques de démarrage et d’arrêt de l’entraînement, d’un suivi du rythme et des zones, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme le nouveau contrôle de sécurité. Ce contrôle de sécurité a été introduit en juin pour les téléphones Pixel. Il s’agit d’un minuteur qui vous permet de confirmer auprès de votre famille et de vos amis que tout va bien pendant une période de temps spécifiée.

Je sais qu’aucun de ces arrêts n’est révolutionnaire ou nouveau dans le monde des trackers de santé et de fitness, mais Google a publié la Pixel Watch originale avec des fonctionnalités de santé ternes qui ne se comparent pas vraiment à celles de l’industrie. Ce nouveau capteur devrait contribuer à l’aligner sur une montre qui n’est certainement pas bon marché.

La vidéo promotionnelle indique que nous devrions nous attendre à une autonomie de 24 heures avec suivi du sommeil, donc pas beaucoup d’amélioration là-bas. C’est assez normal, des fuites suggérant depuis un certain temps que Google conservait le même facteur de forme sans augmenter considérablement la capacité de la batterie. Peut-être que la nouvelle puce Qualcomm nous permettra au moins d’utiliser l’affichage permanent pour obtenir ces 24 heures complètes ? Hah, de qui je plaisante.

Et enfin, la vidéo présente les nouveaux bracelets de montre, comme le bracelet Sport rempli de trous, le bracelet Slim Metal Links et les nouvelles couleurs d’autres,

Oh, et à propos de la promotion gratuite Pixel Watch 2. Il semble bien que Google va offrir gratuitement la Pixel Watch 2 si vous précommandez le Pixel 8 Pro. On ne sait pas encore si cela sera également appliqué au Pixel 8 standard ou uniquement au Pro, mais c’est un bonus appréciable. La Pixel Watch 2 devrait voir un prix proche de l’original, soit 350 $.

// 91mobiles