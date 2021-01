Google a largement fait la promotion de ses plans de stockage Google One, car la société mettra bientôt fin au stockage gratuit illimité dans le cloud sur Google Photos. Le géant du logiciel propose déjà un essai gratuit du plan de stockage de 100 Go avec certains Chromebooks et téléphones Pixel, mais il semble que la société puisse étendre l’offre d’essai à d’autres canaux à l’avenir. Selon 9to5Google, le démontage de l’APK de l’application Google Photos v5.24 révèle des lignes qui indiquent une offre d’essai générale pour Google One. La publication a repéré le code « photos_cloudstorage_ui_freetrial_impl_start_button_with_storage_amount », qui indique à ce développement. Cependant, le rapport ajoute que les démontages d’APK ne font que suggérer des fonctionnalités futures possibles (dans ce cas, l’offre de stockage gratuit), et il est possible que Google ne mette pas du tout en œuvre le développement.

Le démontage de l’APK de Google Photos ne fournit pas de détails exacts sur la quantité de stockage ou la période d’essai de l’abonnement Google One. Mais ses codes incluent des textes possibles pour le procès, allant de quelques jours à plusieurs années. Pour rappel, les nouveaux utilisateurs de Google Pixel 4 peuvent bénéficier d’un forfait Google gratuit de 100 Go pendant trois mois, qui peut également s’étendre à d’autres canaux plus tard. Google propose également des réductions sur les plans d’abonnement One existants pour certains utilisateurs de Pixel et de Chromebook. Il reste à voir si ces essais gratuits incluront également les autres avantages de Google One comme le service VPN Android et le cashback sur les achats Google Store. Le service VPN n’est pas fourni avec les plans One en Inde.

Google a fait la promotion agressive de ses plans d’abonnement One et récemment, la société a commencé à promouvoir le service avec une page de destination dédiée «Abonnements» sur le Google Store (uniquement aux États-Unis). En décembre, il a également réduit de 50% le prix des forfaits premium 10 To, 20 To et 30 To sur certains marchés, dans le but d’attirer plus de clients. Auparavant, la société avait annoncé qu’à partir du 1er juin de cette année, Google Photos perdrait la possibilité de stocker des photos et des vidéos illimitées. En conséquence, Google fournirait 15 Go de stockage gratuit non seulement pour les photos, mais pour tous les services (Gmail, Drive, Maps) combinés. Vous pouvez consulter les prix de l’abonnement Google One en Inde ici.