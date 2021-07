Google pourrait autoriser RCS dans votre application de texte préférée

Google a finalement convaincu (la plupart) des opérateurs d’adopter son application Messages et le service RCS ou « Chat » qu’ils y ont mis en œuvre, essentiellement comme application de messagerie texte par défaut pour les téléphones Android à l’avenir. C’est une étape importante pour RCS et qui devrait aider à l’adoption, en supposant que tout le monde est cool avec Google Messages, sait comment le trouver et est d’accord en laissant leurs autres applications de textos derrière.

Une API récemment découverte pourrait supprimer ce dernier élément, si Google décidait de laisser les autres jouer avec leur service RCS. Les gens à XDA a plongé dans une application Google Messages fraîchement mise à jour aujourd’hui et a trouvé une API de messages Android (ou API RCS) qui a la possibilité de puiser dans le service RCS de Google à partir d’une autre application.

Ci-dessous, vous pouvez voir les chaînes qui pointent vers cette possibilité :

Avec cette autorisation, l’application sera autorisée à envoyer des SMS/MMS/RCS à l’aide de messages Android. Il aura un accès pour envoyer des messages sans aucune approbation supplémentaire. Autorisation d’envoyer des messages SMS/MMS/RCS à l’aide de l’API Android Messages

L’idée ici est qu’une autre application de messagerie texte ou SMS pourrait puiser dans l’API Android Messages pour permettre la messagerie RCS ou « Chat » à partir de leur application. J’imagine que tout serait alors acheminé via le propre service RCS de Google, mais cela permettrait aux utilisateurs d’utiliser une autre application pour s’amuser avec RCS. Dans l’état actuel des choses, les utilisateurs de RCS sont essentiellement obligés d’utiliser Google Messages.

Maintenant, avec cette découverte, XDA indique que l’API Android Messages se trouve dans l’application Google Messages sur les téléphones Samsung, et cela pourrait être dû au fait qu’elle permettrait également aux utilisateurs de Samsung d’accéder au RCS à partir de l’application Samsung Messages. Il pourrait donc s’agir d’une autorisation unique accordée par Google pour Samsung. Notre espoir est que ce soit plus que cela et que Google envisage d’ouvrir son implémentation RCS à d’autres applications.

Il existe un énorme écosystème d’applications de messagerie texte tierces et cela les aiderait à utiliser RCS, qui est fondamentalement l’avenir des SMS.