La dernière fois que Google a tenu sa conférence Google I / O, l’un des souvenirs inoubliables de l’événement pour les amateurs de smartwatches s’est déroulé sur scène lors d’une discussion au coin du feu sur Android. Un membre du public a souligné à l’équipe Android qu’il n’y avait pas une seule mention de Wear OS prévue pour toute la semaine de programmation liée à Google et s’est demandé s’il s’agissait d’une plate-forme morte. La réponse de l’équipe Android ne nous a pas laissés avec une sorte d’optimisme car ils ont plaisanté sur le manque de représentant Wear OS sur scène et si quelqu’un savait où se trouvait l’équipe.

Avance rapide vers Google I / O de cette année et il semble que Google pourrait à nouveau se soucier de Wear OS. Ça fait un moment et on ne sait pas comment beaucoup ils se soucient, mais il y a au moins une session dédiée pour parler de tout ce qui est la plate-forme «Wear» de Google. C’est vrai, ils ont sorti le «système d’exploitation» au nom de la session. Qui sait si cela signifie quelque chose.

le session est étiqueté comme « Le moment est venu: Quoi de neuf avec Wear » et couvrira « tout ce qui est nouveau pour la plate-forme de smartwatch de Google », y compris les mises à jour de la plate-forme et une gamme de nouvelles API pour aider les développeurs à créer des appareils portables.

Je sais que la description de la session ne suggère pas qu’un changement majeur de Wear OS est à venir ou qu’une Pixel Watch est là, mais peut-être qu’elle taquine plus que ce que nous obtenons généralement. Une phrase «le moment est venu» fait un peu allusion à une percée ou à un changement à noter, comme si toutes les années précédentes l’étaient ne pas le temps pour Wear OS de briller. Je lis probablement trop profondément là-dessus, mais je suis un gars de Wear OS, je veux que ça réussisse.

En associant cette session à la mise à jour prévue de la «plate-forme» printanière déjà taquinée par Google et aux rumeurs persistantes autour de la rentrée de Samsung dans l’espace Wear OS, cela pourrait être la première fois depuis longtemps que Wear OS devrait être sur votre radar. Ne fixez pas d’attentes trop élevées, car nous sommes toujours déçus dans cet espace, mais il y a des signes d’espoir.