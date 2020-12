Google déploie une nouvelle mise à jour pour ses podcasts qui permettra aux utilisateurs d’accéder à tous les nouveaux épisodes de podcast de leurs créateurs préférés sur d’autres plates-formes, directement sur l’application. C’est maintenant possible car la société ajoute la prise en charge du flux RSS (Really Simple Syndication) privé pour le client Web de Google Podcast et les applications Android et iOS. Le développement permettrait également au géant du logiciel de poursuivre les utilisateurs pour rester sur sa plate-forme de podcasts qui, en comparaison, est toujours en retard sur ses concurrents comme Spotify, Apple Podcasts, etc. De plus, la nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs d’obtenir tous les flux de chaînes auxquels ils sont abonnés en un seul endroit.

La société dans un article de blog indique que le podcast d’autres plates-formes apparaîtra avec les émissions souscrites sur Google Podcasts. Pour ajouter un flux RSS sur les applications, rendez-vous dans la section Activité en bas à droite> Sélectionnez l’onglet Abonnements> Appuyez sur trois points dans le coin supérieur droit de l’écran> Ajouter par flux RSS. Le processus est relativement plus simple sur le client Web. Les utilisateurs devront ouvrir Google Podcasts sur le navigateur Web> Sélectionnez plus (trois lignes verticales)> Ajouter par flux RSS. La fonctionnalité est actuellement en ligne et est également disponible pour les utilisateurs en Inde. Dans le cas où la fonctionnalité n’est pas disponible sur l’application pour Android et iOS, les utilisateurs doivent obtenir la dernière version respectivement sur Google Play Store et Apple App Store.

Google Podcasts prend désormais en charge l’abonnement aux podcasts par flux RSS sur Android, iOS et Web, ce qui signifie que vous pouvez désormais écouter plus de podcasts, y compris des émissions premium de @ardoise, @patreon, @glowdotfm, @stratechery, @getredcircle, @membre, @supercast, et d’autres excellents services. pic.twitter.com/0iy9yK775C – Zack Reneau-Wedeen (@ZackRW) 3 décembre 2020

Zack Reneau-Wedeen, responsable produit pour Google Podcasts, a également partagé le développement sur Twitter. Dans le tweet, l’exécutif a ajouté que les utilisateurs de Google Podcasts peuvent désormais écouter plus de séries, notamment des émissions premium de Patreon, Slate, Red Circle, Glow, Stratechery, Stratechery, Supercast et bien d’autres. Plus tôt cette année pendant le pic COVID-19[feminine pandémie, Google avait mis à jour la plateforme avec un nouveau design pour « faciliter » la découverte de nouvelles séries par les utilisateurs. Le mois dernier, l’application a atteint le cap des 50 millions de téléchargements sur Android, selon la liste des applications Google Play.