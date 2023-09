Google Podcasts ferme ses portes l’année prochaine, YouTube Music prend le relais

Une autre application Google sera bientôt supprimée : Google Podcasts cessera d’exister en 2024 alors que Google cherche à déplacer les podcasts vers YouTube Music. Google Podcasts a été lancé en 2018 sur Android, puis a fait son chemin vers le Web et iOS en 2020.









Google Podcasts est progressivement supprimé par YouTube Music

Google cherche à créer une destination de podcast centralisée sur YouTube Music et le plan est déjà en cours aux États-Unis, où les utilisateurs peuvent écouter et regarder des podcasts sur YouTube Music sans abonnement payant. Les podcasts sur YouTube Music aux États-Unis proposent déjà une lecture en arrière-plan, des téléchargements hors ligne et la possibilité de diffuser du contenu sur des haut-parleurs intelligents.

Google a également indiqué que 23 % des auditeurs de podcasts ont répertorié YouTube comme leur service d’écoute de podcasts préféré, tandis que seulement 4 % ont opté pour Google Podcasts. Le processus de migration de Google Podcasts vers YouTube Music prendra un certain temps, mais Google est convaincu que le processus se déroulera aussi facilement que possible.

Source