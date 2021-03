Toujours désireux de voir plus de «garde-corps» et de «curation de contenu» appliqués aux concurrents, la Grey Lady vient après Google Podcasts, qui n’aurait pas fait ses devoirs pour purger les voix indésirables.

Google Podcasts est un service qui permet de rechercher, de s’abonner et de lire des podcasts, un média auto-édité qui est devenu si populaire maintenant que les leaders du domaine rivalisent facilement avec la popularité des principales émissions de télévision et journaux. Selon le New York Times, l’application «Est la seule parmi les principales plates-formes à tolérer les discours de haine et autres contenus extrémistes.»

Google Podcasts se distingue des principales plates-formes par sa tolérance envers les suprémacistes blancs, les groupes pro-nazis et les théoriciens du complot comme Alex Jones. L’entreprise dit qu’elle ne veut pas limiter ce que les utilisateurs peuvent trouver. https://t.co/W68J4dY9JH – Le New York Times (@nytimes) 26 mars 2021

Par exemple, on pourrait y trouver Alex Jones, dont la déplatformance concertée par Big Tech en 2018 a ouvert la voie à la police de plus en plus restrictive du contenu aujourd’hui, aboutissant à l’éviction d’un président américain en exercice. Le géant de la technologie traite son application de podcast de la même manière que son moteur de recherche – un instrument pour trouver des choses qui intéressent les gens. Il n’héberge pas les enregistrements audio et ne supprime parfois les liens vers eux de l’agrégation que lorsque la loi l’exige.

Le Times trouve répréhensible le fait même qu’une personne comme Jones puisse trouver un chemin dans les oreilles des gens via l’application de Google, alors que des entreprises comme Twitter et Facebook «Sont devenus plus vigilants ces dernières années dans leurs tentatives de freiner la diffusion de contenus préjudiciables.» Certains experts interrogés pour l’histoire accusent l’entreprise de faire passer les profits avant la sécurité des personnes.

« Google sait parfaitement comment modérer le contenu s’il le souhaite, » Jessica Fjeld, directrice adjointe de la Cyberlaw Clinic du Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard, a déclaré au journal. Elle a comparé la plate-forme de Google à Parler, une alternative pro-liberté d’expression à Twitter largement vilipendée dans les médias grand public comme un prétendu foyer d’extrémisme de droite. Parler a été tristement expulsé par la Silicon Valley à la suite de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill.

« Il semble que [Google has] a pris la décision d’embrasser un public qui souhaite plus de contenu offensant plutôt que de contraindre ce contenu pour des raisons de sécurité et de respect », Fjeld a argumenté.

Le désir de protéger le public de la lecture ou d’entendre quelque chose de mauvais en ligne est récemment devenu un thème majeur pour les médias hérités de gauche. Une autre cible populaire pour ce type d’attaque est Substack, un site de publication indépendant. Il a été accusé de plate-forme « harcèlement » (alternativement: critique factuelle) du journaliste du Times Taylor Lorenz, et même d’être un menace au journalisme en général (en permettant aux journalistes indépendants de vendre du contenu sans supervision de la rédaction).

L’une des personnes critiquant Substack était le vice-président de la gestion des produits de confidentialité de Google, Rob Leathern, qui a déclaré que les politiques de modération du contenu. «Cela ne peut plus être une réflexion après coup pour les entreprises sérieuses.» Donc, on peut supposer que certaines personnes dans la direction de l’entreprise seraient réceptives à plus de censure sur Google Podcasts, comme le préconise le Times.

