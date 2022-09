Google Play sur votre téléphone peut désormais être installé à distance sur d’autres appareils

Google Play reçoit une poignée de mises à jour importantes qui faciliteront la découverte et l’installation d’applications sur d’autres appareils lorsque vous êtes sur votre téléphone. Les installations à distance sont là !

Google a annoncé les mises à jour dans un article de blog où ils ont révélé trois changements majeurs à venir sur Google Play. Vous pourrez bientôt (peut-être déjà) accéder à un nouvel onglet “Autres appareils” pour obtenir des recommandations sur les applications que vous pourriez utiliser sur Autres appareils. Vous trouverez également des filtres de recherche d’appareils pour ne regarder que les applications conçues pour des appareils qui ne sont pas votre téléphone actuel. Et enfin – le plus important – vous pourrez déclencher une installation d’applications et de jeux sur quelque chose comme votre montre ou Android Auto ou tablette.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir à quoi ressemblera l’installation sur d’autres appareils. En appuyant sur la flèche vers le bas à côté du bouton “Installer”, vous serez invité à indiquer d’autres appareils sur lesquels une application peut être installée. Cela peut aller d’une montre à votre Chromecast avec Google TV.

À l’extrême droite de la même image, vous pouvez voir un exemple de recherche d’application suivie d’un filtrage d’appareil. Désormais, lorsque vous êtes sur votre téléphone et que vous souhaitez une nouvelle application musicale sur votre montre, vous pouvez rechercher et filtrer précisément cela.

Et ci-dessous, vous pouvez voir l’onglet “Autres appareils”, qui devrait déjà être en ligne sur votre Google Play Store. C’est un moyen simple de découvrir des applications pour vos autres appareils sans trop de travail.

Je vois actuellement toutes ces nouvelles options sur mon Pixel 6, vous pouvez donc les avoir également. Sinon, vous pouvez toujours rechercher une mise à jour de Google Play en ouvrant Google Play, en appuyant sur votre profil, puis en choisissant Paramètres. À partir de là, développez la liste déroulante “À propos”, puis cliquez sur le bouton “Mettre à jour le Play Store” sous la version du Play Store.