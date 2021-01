Google ajoute une nouvelle fonctionnalité sur l’App Store de Google Play qui permettra aux utilisateurs de savoir si une application est tendance ou non. Les tendances sont représentées par une flèche vers le haut ou vers le bas qui ressemble un peu à l’icône indiquant la hausse ou la baisse des cours des actions sur les marchés. Les nouvelles icônes apparaissent à côté des applications dans la liste des meilleurs graphiques de Google Play Store. Bien que la liste (par exemple, les meilleures applications gratuites) soit déjà organisée par ordre décroissant, les nouvelles icônes indiquent si elle resterait dans la même position plus longtemps.

Les nouvelles icônes tendance apparaissent actuellement sur la liste des meilleures applications gratuites de Google Play Store en Inde, qui inclut Signal en première position, suivie de la courte vidéo Moj, MX Tak Tak, Telegram et Snake Video. Nous pouvons remarquer l’icône qui se déplace vers le haut à côté de la courte vidéo de Moj indiquant sa hausse des téléchargements ou de sa popularité, tandis que l’application MX Tak Tak semble atteindre son point de saturation et décroître maintenant. Certaines plates-formes de la liste telles que Signal (numéro 1) et Snapchat (numéro 6) ne sont représentées par aucune icône qui pourrait indiquer que les deux applications ne sont témoins d’aucun changement de tendance. Bien que les nouvelles icônes soient assez explicites, Google n’a pas encore fourni plus de détails à leur sujet.

Le Google Play Store ne fournit aucun détail sur le nombre exact de téléchargements autres que des listes simples telles que les meilleures applications gratuites, les meilleures applications payantes, etc. Notamment, comme la liste des meilleures applications gratuites est mise à jour presque tous les jours, les nouvelles icônes ne révèlent pas non plus exactement combien d’emplacements l’application a déplacé vers le haut ou vers le bas.

Puisqu’il s’agit d’une mise à jour côté serveur, les utilisateurs n’ont rien à faire d’eux-mêmes. Vous pouvez vérifier la disponibilité des icônes « tendances » en ouvrant l’application Google Play Store et en accédant à la rangée supérieure d’onglets> en appuyant sur les meilleurs graphiques> en appuyant sur différents graphiques.