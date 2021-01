Les applications de jeux d’argent réel sur le Google Play Store ne sont actuellement autorisées qu’au Royaume-Uni, en Irlande, en France et au Brésil, mais à partir du 1er mars de cette année, 15 pays supplémentaires seront ajoutés au mélange. Le changement de politique du Play Store autorisera les applications de jeux d’argent en Australie, Belgique, Canada, Colombie, Danemark, Finlande, Allemagne, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Roumanie, Espagne, Suède et aux États-Unis.

La note du développeur qui l’accompagne sur la page d’assistance de Google spécifie quatre catégories de jeux de hasard, notamment les jeux de casino en ligne, les loteries, les paris sportifs et les sports fantastiques quotidiens. Les développeurs de ces types d’applications devront remplir un formulaire de demande de jeu spécial et s’assurer que leur application a une classification de contenu International Age Rating Coalition (IARC) et répond aux exigences du Developer Policy Center de Google.

Il existe également des exigences pour empêcher les utilisateurs mineurs d’accéder à ces applications. Aux États-Unis, il existe des exigences par État et par catégorie pour les applications de jeux d’argent et de hasard qui sont décrites dans le tableau ci-dessous (consultez le lien source pour plus de détails).





Conditions requises pour les applications de jeu aux États-Unis

Une autre exception est que la plupart des pays nouvellement ajoutés n’autoriseront que les applications de loterie gérées par le gouvernement.

