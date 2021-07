Google Play s’améliore nettement pour les utilisateurs de Wear OS

Avec le nouveau Porter OS plate-forme entrante, nous commençons à voir Google donner un peu d’amour à son système d’exploitation portable. Après toutes ces années, il est temps. Cette semaine, Google introduit des améliorations pour Google Play, visant à rendre l’ensemble de l’expérience de téléchargement d’applications beaucoup plus fluide.

Sur les smartphones, la fonction de recherche de Google Play a reçu de nouveaux filtres. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter « Watch » ou « Watch Faces » pour restreindre la recherche aux applications et aux cadrans de montre pertinents. Si vous parcourez simplement, vous trouverez de nouveaux clusters organisés sur les pages de catégorie « Wear OS » et « Watch Faces for Wear OS ». Si vous trouvez une application que vous aimez, vous pouvez l’installer à distance sur votre montre directement depuis l’application Google Play du smartphone. Tout ce que vous faites est d’appuyer sur « Installer » pour commencer à télécharger l’application sur votre appareil Wear OS. Google note que les appareils compatibles sont présélectionnés par défaut et peuvent être vus en appuyant sur la flèche à droite du bouton « Installer ».

Sur votre smartwatch, Google Play fait peau neuve, basé sur les principes de Material You. Comme détaillé, « Le nouveau design simplifie l’expérience de navigation sur la petite surface d’un cadran de montre. Les informations importantes sont placées dans des cartes, ce qui facilite la lecture et la sélection.

Un changement mis en évidence concerne si vous devez effectuer un achat intégré. Avec la nouvelle version, le Play Store invitera de manière fiable la page d’achat à s’ouvrir sur votre téléphone Android ou une URL à ouvrir dans un navigateur Web, ce qui rendra votre achat beaucoup plus simple.

Selon Google, ces mises à jour seront déployées sur Google Play sur votre téléphone Android et votre smartwatch Wear OS dans les semaines à venir. Des moments passionnants pour ceux qui sont restés fidèles à Wear OS !

// Google