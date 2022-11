Google Play révèle les meilleures applications et jeux de 2022

Google Play a annoncé mercredi ses prix Best of Play 2022 pour les meilleures applications et jeux pour téléphones, tablettes et autres appareils électroniques. Les gagnants ont été choisis par l’équipe éditoriale de Google Play, à l’exception des gagnants du choix de l’utilisateur pour le jeu préféré et l’application préférée.

Les gagnants des prix vont des applications et des jeux qui aident les gens à échapper à la réalité à ceux qui aident les gens à rester ancrés et présents. Google Play a également annoncé de nouveaux prix pour les meilleures applications et jeux pour Chromebooksmeilleur jeu d’histoire, meilleur jeu en cours et meilleur jeu disponible sur Passe de jeu.

Voici les gagnants des prix de l’application et du jeu Best of Play 2022.

Meilleures applications

Meilleure application

Rêver

Développeur : Wombo

Idéal pour le plaisir

PetStar

Développeur : Good Boy Studios Inc.

Idéal pour la croissance personnelle

haleine

Développeur : Breathwrk Inc.

Meilleurs essentiels de tous les jours

Parent de la plante

Développeur : Glority LLC

Meilleurs joyaux cachés

Récupérer l’athlétisme

Développeur : Strava Inc.

Meilleures applications pour de bon

L’application Stigma

Développeur : Stigma App

Idéal pour l’usure

Todoist

Développeur : Doist Inc.

Idéal pour les tablettes

Poche

Développeur : Mozilla Corporation

Idéal pour les Chromebooks

BandLab

Développeur : BandLab Technologies

Meilleurs jeux

Meilleur jeu

Apex Legends Mobile

Développeur : EA

Meilleur multijoueur

Dislyte

Développeur : LilithGames

Meilleur jeu de ramassage et de jeu

Le voyage des oiseaux en colère

Développeur : Rovio Entertainment Corporation

Meilleures Indes

Donjons risqués

Développeur : Terry Cavanagh

Meilleure histoire

Papiers s’il vous plaît

Développeur : 3909

Meilleur en cours

Impact Genshin

Développeur : Cognosphere PTE. LTD.

Meilleur sur Play Pass

Très petits cauchemars

Développeur : Bandai Namco

Idéal pour les tablettes

Tour de la Fantaisie

Développeur : Niveau Infini

Meilleur jeu pour Chromebooks

Roblox

Développeur : Roblox Corporation

Gagnants du prix du choix de l’utilisateur

Prix ​​du choix de l’utilisateur pour les meilleures applications

Être réel

Développeur : Be Real

Prix ​​du choix de l’utilisateur pour le meilleur jeu

Apex Legends Mobile

Développeur : EA

