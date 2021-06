Google Play Pass ajoute de nombreux jeux et va dans plus de pays

Google a annoncé de nouveaux titres de jeux pour Passe de jeu cette semaine, son service d’application d’abonnement à 5 $/mois, ainsi que le lancement dans de nombreux nouveaux pays. Au total, il semble y avoir environ 50 nouveaux titres disponibles pour jouer, y compris quelques titres sympas comme Out There: Ω Edition, Evoland 2, Crying Suns, Risk et bien d’autres.

J’énumérerais tous les jeux pour vous, mais ce serait impoli. La liste est trop longue. Pour voir la liste des jeux, ouvrez Google Play sur votre téléphone et consultez l’intégralité du catalogue. En plus des nouveaux titres, Google précise que Play Pass est désormais disponible sur 48 marchés supplémentaires à travers le monde. Identifiant lister ces marchés pour vous aussi, mais vous comprenez l’essentiel. La liste est trop longue.

Toutes ces bonnes nouvelles font suite à l’annonce que Verizon offre une année gratuite de Play Pass à ceux qui ont certains forfaits téléphoniques illimités. Jeux gratuits? But.

Quelqu’un est-il abonné au Play Pass ?

// Google