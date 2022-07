Google Play obtient une nouvelle icône pour célébrer ses 10 ans

jeu de Google, le nom et non le service qui était autrefois connu sous le nom d’Android Market, fête ses 10 ans cette année et Google prend le temps de célébrer cette étape en donnant une nouvelle couche de peinture à l’icône du service. Si nous sommes techniques, ce que nous devrions, Google Play a été lancé à l’origine en mars 2012, mais ce n’est pas grave. Google n’a que quelques mois de retard ici.

Google déclare que l’icône mise à jour “reflète mieux la magie de Google et correspond à la marque partagée par bon nombre de nos produits utiles – Recherche, Assistant, Photos, Gmail et plus encore”.

En plus des couleurs d’icône mises à jour, Google Play héberge un 10X Événement d’achat Play Point à partir d’aujourd’hui. C’est vrai, les membres Play Points effectuant des achats Play Points sur Google Play sont désormais éligibles pour 10X points, ce qui semble plutôt bien. Ceci est maintenant en direct dans Google Play. Pour l’utiliser, rendez-vous dans votre section Play Points.

Joyeux anniversaire, marque Google Play.

// Google