Google Play obtient un tout nouvel onglet que vous aimerez

Le nouvel onglet ne s’affiche probablement pas encore sur votre téléphone et c’est parce que Google est rolllllllllllllllling lentement comme ils le font si souvent. Le déploiement est en cours, mais cela pourrait prendre des « semaines » avant qu’il n’atteigne votre appareil. Les gens aux États-Unis, en Inde et en Indonésie devraient être à l’affût du lancement de ce nouvel onglet, suivi par d’autres pays tout au long de l’année.

Auparavant, Google Play avait une section d’offres enfouie dans le menu des paramètres et attachée en quelque sorte aux notifications. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un y soit jamais allé, car c’était vraiment hors de vue et donc très loin de l’esprit. Il semblait aussi toujours assez vide, comme c’est le cas en ce moment, du moins pour moi.

La barre inférieure de Google Play reçoit un nouvel onglet appelé « Offres ». Comme vous pouvez probablement le deviner d’après son nom, il s’agira d’un onglet permettant de trouver les offres actuelles sur les applications, les jeux et le contenu numérique, dont beaucoup seront recommandés en fonction de ce que vous « pourriez aimer ».

