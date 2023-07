Google Play Games sur PC s’étend à de nouvelles régions, plus de PC

Après une expansion plus tôt cette année, Google Play Games pour PC se dirige à nouveau vers de nouvelles régions. Google le rend également disponible sur plus de PC, ajoute de nouveaux jeux et permet aux joueurs de configurer des touches de clavier personnalisées pour les commandes de jeu.

L’expansion de Google Play Games pour PC (en version bêta) porte son total à plus de 120 régions à travers le monde. Google a ajouté 60 nouvelles régions aujourd’hui « à travers l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Amérique latine ». Écoutez, si vous voulez essayer Google Play Games sur un PC, vous devriez pouvoir le faire maintenant.

Google a également annoncé aujourd’hui avoir réduit les spécifications minimales requises pour exécuter Google Play Games sur un PC. En regardant la liste des exigences (ici), il ne semble pas que Google l’ait mis à jour pour l’instant, donc je ne peux pas vous dire ce qu’ils sont. Sachez juste qu’ils ont baissé les exigences, ce qui est bien.

Pour les configurations de touches personnalisées, Google indique simplement que vous pouvez « personnaliser les touches à utiliser comme commandes de jeu ». Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour certains jeux et appareils compatibles.

Enfin, Google a annoncé que le jeu Free Fire MAX est désormais disponible en Malaisie et à Taïwan, et que d’autres régions verront leur accès dans les semaines à venir.

Télécharger Google Play Jeux pour PC ici.

