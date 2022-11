Google Play Games sur PC entre en version bêta publique et s’étend à d’autres marchés

Google a introduit son service Play Games sur PC plus tôt cette année, les premiers utilisateurs de certaines régions pouvant s’inscrire à une version bêta fermée.

Le blog Android Developers, qui est la tribune officielle des actualités Android et Google Play pour les développeurs d’applications et de jeux, a récemment annoncé que Google Play Games sur PC passe en phase de bêta ouverte et sera disponible dans huit autres pays.

Voici la liste complète des marchés et des régions où le service est accessible : Corée, Hong Kong, Taïwan, Thaïlande, Australie, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Indonésie, Philippines, Malaisie et Singapour.

Initialement lancé avec 12 titres majeurs comme Asphalt 9, Gardenscapes et Homescapes, les utilisateurs pourront désormais télécharger et jouer sur des jeux PC comme 1945 Air Force, Blade Idle, Evony : The King’s Return, et d’autres.

Google a réussi à réduire la configuration système minimale requise. Désormais, un processeur quadricœur, Windows 10 et des graphiques intégrés sont tout ce dont vous avez besoin pour commencer.

La magie opère dans une application autonome, créée par Google. Le menu est similaire à Google Play Store mais avec des descriptions plus longues et des notifications de type Windows. Cependant, vous pouvez toujours obtenir des points Play pour vos réalisations dans le jeu.

