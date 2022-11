Google Play en Inde obtient l’option UPI Autopay pour les paiements par abonnement

Google a introduit l’option UPI Autopay pour les utilisateurs de Google Play en Inde. Cette option peut être utilisée pour tous les paiements par abonnement à l’avenir.

La fonctionnalité UPI Autopay fait partie de la fonctionnalité UPI 2.0 définie par la National Payments Corporation of India et permet d’utiliser le système de paiement UPI populaire pour les paiements récurrents ainsi que l’une des applications UPI prises en charge. Les utilisateurs devront autoriser le paiement du premier mois de leur nouvel abonnement et les paiements futurs seront automatiquement déduits.

Saurabh Agarwal, responsable de Google Play Retail & Payments Activation – Inde, Vietnam, Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré : “Nous cherchons toujours à ajouter des modes de paiement populaires et efficaces dans le monde entier pour garantir que les utilisateurs puissent payer pour les applications et le contenu intégré à l’application. commodément. Avec l’introduction d’UPI Autopay sur la plate-forme, nous visons à étendre la commodité d’UPI aux achats par abonnement, en aidant beaucoup plus de personnes à accéder à des services utiles et agréables, tout en permettant aux développeurs locaux de développer leurs activités par abonnement sur Google Play.

La nouvelle option UPI Autopay fait suite aux nouvelles directives de la Reserve Bank of India pour les paiements récurrents par carte de crédit, qui obligent désormais les banques à informer les utilisateurs d’un paiement récurrent à venir deux jours à l’avance.

Cela a également entraîné la suppression des informations de carte de crédit stockées des marchands le 1er octobre si l’utilisateur n’avait pas effectué de paiement avant le 30 septembre. Cela signifie que de nombreux utilisateurs n’ont pas encore configuré leur mode de paiement pour des services tels que Google Play et peuvent désormais choisir de utiliser UPI Autopay au lieu de leurs cartes de crédit.