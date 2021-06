Google Play dit Adios aux APK cette année

Les nouvelles suivantes affecteront les développeurs et potentiellement ceux qui aiment télécharger facilement des APK sur leurs téléphones Android. Google a annoncé aujourd’hui qu’à partir d’août de cette année, les applications publiées sur Google Play devront utiliser Android App Bundle, au lieu du format APK de base.

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’Android App Bundle (.aab) a été introduit pour les développeurs en 2018, déjà utilisé par la plupart des meilleures applications et jeux Android. Google dit que parmi les 1 000 meilleures applications et jeux sur Google Play, la majorité utilise déjà des bundles d’applications Android, ce n’est donc pas comme s’il s’agissait d’un changement radical que personne n’avait vu venir. Du point de vue du développement, les ensembles d’applications Android permettent des téléchargements plus petits, une sécurité améliorée, ainsi qu’un meilleur contrôle sur la livraison des fonctionnalités et des actifs aux utilisateurs.

Voici exactement ce qui se passe en août.

Actuellement, la seule préoccupation est de savoir comment cela affecte les appareils qui chargent des applications Android non depuis Google Play. Je dois supposer que Google a réfléchi à la façon dont cela fonctionnera, mais dans l’état actuel des choses, on ne peut pas simplement installer un .aab sur son téléphone comme on le ferait avec un .apk. À ma connaissance, Google Play est utilisé pour extraire le .apk du bundle, et sans lui, le propre de Google bundletool est nécessaire pour extraire les données nécessaires du bundle et sur un appareil.

Nous verrons comment cela se passe pour les utilisateurs expérimentés, mais pour la plupart des utilisateurs Android moyens, rien ne changera dans leur expérience quotidienne.

// Développeurs Android