Google Pixels obtient une modeste liste de corrections de bogues

Le dernier correctif de sécurité de Google est en cours de déploiement et contient quelques corrections de bogues et améliorations notables. Ce n’est pas une liste énorme, mais bon, c’est quelque chose.

Pour le mois de février, Google répertorie quatre choses, que vous pouvez toutes voir ci-dessous. Si vous vous demandez pourquoi la liste est si simple, c’est probablement parce que nous avons une mise à jour trimestrielle au coin de la rue en mars. Il est possible que Google enregistre une liste plus longue pour cette période. En attendant, baignons-nous dans la génialité de “Correction d’un problème provoquant parfois une instabilité alors que Clear Calling est activé dans certaines conditions”. C’est sexy, non ?

Consultez la liste complète des changements ci-dessous.

Modifications apportées à la mise à jour des pixels de février 2023

Accessibilité

Correction d’un problème empêchant l’interaction tactile avec le clavier braille dans certaines conditions

l’audio

Correction d’un problème provoquant parfois une instabilité lorsque Clear Calling est activé dans certaines conditions

Bluetooth

Correction d’un problème empêchant parfois la connexion avec certains appareils ou accessoires Bluetooth

Cadre

Correction d’un problème empêchant parfois la mise à jour en arrière-plan des informations du calendrier du profil professionnel

Ces modifications devraient être disponibles sur tous les appareils Pixel datant du Pixel 4a. Apprécier.

// Google