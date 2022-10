Google Pixel Watch Unboxing, Configuration, vs Apple Watch Ultra

Maintenant que nous pouvons parler de la Pixel Watch avec vous tous, cela devrait être quelques jours amusants. Nous lançons (évidemment) notre couverture Pixel Watch avec un déballage, mais ce déballage va plus loin en vous montrant l’ensemble du processus de configuration avant de comparer la taille à tout un tas d’autres montres.

L’expérience de déballage sur Google Pixel Watch n’a rien de spécial. À l’intérieur de la boîte, vous obtenez la Pixel Watch, une bande active officielle avec des tailles petites et grandes, et le chargeur. Le chargeur se connecte via USB-C à un adaptateur que vous devrez vous fournir. Nous montrons tout cela ici.

Une fois que nous aurons la Pixel Watch prête à l’emploi, vous verrez que nous la connectons rapidement à un Pixel 7 à l’aide de Fast Pair, puis exécutez le processus de configuration qui comprend une mise à jour. Nous examinons également l’application compagnon Pixel Watch, avec tous ses paramètres affichés.

Et enfin, à la fin de la vidéo, nous mettons l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 7, la Galaxy Watch 5 Pro et la Galaxy Watch 4 au poignet à côté de la Pixel Watch pour une petite comparaison.

Notre revue Pixel Watch devrait être bientôt disponible. Nous avons beaucoup à dire là-bas, beaucoup de bien et d’autres moins bien. Pour l’instant, profitez de la longue vidéo, surtout si vous avez commandé votre propre Pixel Watch ou prévoyez de le faire.