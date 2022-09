Google Pixel Watch : tout ce que nous savons avant le grand événement de Google

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas La montre Pixel de Google, mais ce ne sera probablement pas le cas pendant très longtemps. Nous nous attendons à examiner de plus près la première smartwatch de Google lors du salon de l’entreprise. événement le 6 octobreoù il est également susceptible de faire ses débuts Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Google a présenté en avant-première la Pixel Watch lors de sa Conférence E/S en mai. La société a montré à quoi ressemblera la montre et a déclaré qu’elle disposera de certaines fonctionnalités de suivi de la santé de sa filiale Fitbit, mais n’a pas révélé grand-chose d’autre. Plus important encore, nous ne savons toujours pas combien coûtera la Pixel Watch ni quand elle sera disponible à l’achat.

Bien que Google fabrique des logiciels pour les appareils portables depuis des années, le Montre Pixel est la première montre connectée grand public de l’entreprise. Cela donne à Google l’occasion de montrer sa vision de la smartwatch Android idéale, tout comme ses téléphones Pixel l’ont fait pour les téléphones Android.

Voici tout ce que nous savons sur la Pixel Watch jusqu’à présent avant le prochain événement de Google.



Lecture en cours:

Regarde ça:

À quoi s’attendre de Pixel Watch, le nouveau Fitbit de Google…

9:49



Il sera lancé cet automne aux côtés du Pixel 7

Google a déclaré en mai que la Pixel Watch serait officiellement lancée cet automne. Étant donné que Google organise un événement le 6 octobre, il est possible que la Pixel Watch soit lancée peu de temps après. Si tel est le cas, la Pixel Watch suivrait un modèle de lancement similaire à celui des produits Google précédents. Le Pixel 6, par exemple, a fait ses débuts à un Événement du 19 octobretandis que Google tenait une conférence de presse le 30 septembre pour présenter le Pixel 5 en 2020.

La Pixel Watch a un design rond avec des bandes personnalisables

S’il y a une chose que Google était prêt à partager, c’est à quoi ressemble la Pixel Watch. Fidèle aux fuites, la première montre intelligente de Google a un visage circulaire avec un design en forme de dôme et un verre qui semble se courber sur les bords. La montre est faite d’acier inoxydable recyclé et il y a une couronne tactile qui ressemble à celle de l’Apple Watch. Des bretelles personnalisables seront également disponibles. La montre devrait être disponible en noir, argent et or, et devrait mesurer 40 millimètres de large et 14 mm d’épaisseur, selon 9to5Google.

Google



D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, la Pixel Watch a un look saisissant qui semble digne de rivaliser avec la Montre Apple, Montre Samsung Galaxy 4 et d’autres montres connectées haut de gamme. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a également été aperçu à la conférence Code 2022 portant ce qui semblait être une montre Pixel.

Le 22 septembre, quelques jours avant l’événement du 6 octobre de Google, la société a publié une vidéo sur YouTube. montrant le design de la montre. Dans la vidéo, nous examinons de plus près la couronne rotative située sur le côté de la montre, comment les bandes de la Pixel Watch s’enclenchent sur son corps et à quoi ressembleront les cadrans de la montre de l’appareil.

Le logiciel et les applications Wear OS de Google alimenteront la montre

Sans surprise, la nouvelle smartwatch de Google fonctionnera sur sa plate-forme Wear OS. Google n’a pas dit grand-chose sur les fonctionnalités logicielles de la montre, à part l’appeler “fluide” et “facile à naviguer”. Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, a décrit le système d’exploitation comme étant “appuyable, à commande vocale et visible”. La société a brièvement montré comment des applications telles que Google Maps, Wallet, Home et Google Assistant apparaîtront sur la montre lors de sa présentation.

Google



Il s’intégrera à Fitbit, mais ne le remplacera pas

Les produits de Fitbit ne vont nulle part, comme en témoigne l’annonce récemment annoncée Fitbit Sense 2, Versa 4 et Inspirer 3. Mais vous pouvez vous attendre à voir des Fonctionnalités Fitbit arrivent sur la montre de Google. Ceux-ci incluent la surveillance continue de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et les minutes de zone active, qui mesurent le temps que vous passez dans des zones de fréquence cardiaque spécifiques pendant l’exercice. Google a également montré comment vous pourrez voir les statistiques de santé Fitbit comme la fréquence cardiaque et les pas directement depuis le cadran de la montre.

Ce que nous ne savons pas, cependant, c’est quels capteurs de suivi de santé spécifiques seront dans la Pixel Watch. Mais ce qui semble clair, c’est que la Pixel Watch héritera de plus de fonctionnalités Fitbit à l’avenir. “Ce n’est pas fini”, James Park, co-fondateur de Fitbit qui dirige actuellement la division wearables de Google, a déclaré à Scott Stein de CNET. “Nous allons continuer à améliorer le logiciel au fil du temps.

Google



Il sera compatible avec les appareils Android uniquement

Étant donné que la Pixel Watch est destinée à compléter Les appareils Pixel de Google, il ne sera pas compatible avec l’iPhone, selon un porte-parole de Google. C’est probablement en partie la raison pour laquelle la Pixel Watch ne remplacera pas les produits de Fitbit, étant donné que les montres et les trackers de Fitbit fonctionnent à la fois avec iOS et Android.

Il y aura une option cellulaire

Google proposera une option 4G LTE de la Pixel Watch, qui lui permettra de maintenir une connexion cellulaire lorsqu’un téléphone n’est pas à proximité. Les smartwatches de Fitbit ne sont pas disponibles dans une option cellulaire, c’est donc une façon pour Google de distinguer les deux gammes de produits l’une de l’autre.

Il aura un prix premium

Google n’a pas encore annoncé le prix de la Pixel Watch. Mais lors d’un point de presse, Osterloh a déclaré que le prix serait celui d’un produit haut de gamme. On ne sait pas ce que cela signifie, mais il semble que cela pourrait être compétitif avec l’Apple Watch Series 8 et la Samsung Galaxy Watch 4. La montre haut de gamme d’Apple commence à 399 $ (419 £, 629 AU $), tandis que celle de Samsung commence généralement à 250 $ (£ 249). Cela correspond aux rumeurs de 9to5Google et Prixbabale premier rapportant que la version cellulaire pourrait commencer à 399 $ aux États-Unis et le second affirmant que la version Wi-Fi uniquement pourrait coûter entre 250 et 350 euros en Europe.

Batterie, processeur et autres spécifications

Google n’a pas révélé grand-chose sur les spécifications de la Pixel Watch, mais 9to5Google prétend avoir quelques détails sur la batterie, le processeur et la capacité de stockage. La Pixel Watch aurait une capacité de batterie de 300 mAh qui durerait environ une journée sur une seule charge. Cela semble être à égalité avec l’Apple Watch, même si, de manière anecdotique, j’ai pu obtenir environ un jour et demi de la nouvelle série 8.

La Pixel Watch devrait fonctionner sur la puce Exynos 9110 de Samsung avec un coprocesseur et devrait avoir 1,5 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, selon 9to5Google. Pour mettre cela en perspective, le téléphone moyen dispose généralement d’environ 8 Go de RAM. L’Apple Watch dispose également de 32 Go de stockage, il semble donc que la Pixel Watch aura la même chose.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la Pixel Watch, mais nous espérons en savoir plus dans les semaines à venir.