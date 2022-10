Google Pixel Watch obtient trois ans de mises à jour, Samsung Galaxy Watch5 en obtient quatre

La Pixel Watch de Google et la Galaxy Watch5 de Samsung peuvent être basées sur la même plate-forme Wear OS 3.x, mais elles n’obtiendront pas le même niveau de support logiciel. Selon un très révélateur Filaire entretien avec Björn Kilburn, directeur de la gestion des produits de Google pour Wear OS, la Pixel Watch devrait recevoir trois ans de mises à jour logicielles.

En revanche, la Galaxy Watch5 de Samsung aura quatre ans. L’explication de l’écart est que, à partir de Wear OS 3.x, Google n’est plus en charge des mises à jour pour les appareils portables qu’il ne fabrique pas. Les versions précédentes de Wear OS avaient toutes leurs mises à jour provenant de Google, et cela sonnait bien en théorie, mais n’a vraiment rien fait pour des versions plus opportunes dans la pratique.

Ainsi, avec Wear OS 3 à l’avenir, chaque fabricant de smartwatch est responsable de ses propres mises à jour. Non seulement cela, mais aussi la connectivité – les versions précédentes de Wear OS utilisaient toutes la même application de téléphone Wear OS by Google pour se connecter aux montres, mais maintenant chaque fabricant doit développer sa propre application pour le couplage. Ce n’est certainement pas un problème pour Samsung, qui avait auparavant des montres intelligentes sur d’autres plates-formes, mais peut s’avérer un obstacle à l’entrée dans l’écosystème Wear OS pour les petites entreprises, ou simplement celles qui ne sont pas disposées à allouer une tonne de ressources pour quelque chose comme ça.

Kilburn de Google indique que l’intention de la société est de publier une nouvelle version de Wear OS chaque année, avec des mises à jour trimestrielles venant également apporter de “nouvelles expériences” tout au long de l’année entre les incréments plus importants.

Il n’a malheureusement pas pu clarifier la situation étrange où la Pixel Watch est livrée avec l’application Fitbit Wear OS mais pas Google Fit préinstallée, même si cette dernière est disponible pour tous les appareils Wear OS via le Play Store. L’une de ces applications sera-t-elle intégrée à l’autre dans quelques mois ? Nous parions que, compte tenu de l’histoire de Google, c’est à peu près une donnée. Mais à ce stade, il n’y a aucun mot officiel à ce sujet.

Si vous avez une smartwatch exécutant Wear OS 2 et utilisant le Snapdragon Wear 4100 ou 4100+, vous vous demandez probablement ce qui est arrivé à la promesse de Google de fournir la mise à jour de Wear OS 3 en 2022. C’est apparemment toujours le plan, vous devriez donc obtenir il “plus tard cette année”.

