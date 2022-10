Google Pixel Watch Hands-On : Fitbit fait ses débuts sur une montre Android

La Pixel Watch est la première montre intelligente de Google, à un événement le jeudi, nous devons mettre la main dessus. La montre a un cadran circulaire et est dotée de fonctionnalités de suivi Fitbit. Google a dévoilé la Pixel Watch aux côtés de la Pixel 7 et Pixel 7 Pro téléphone lors de sa conférence annuelle des développeurs en mai. Mais nous n’avons pas pu les voir en personne avant cette semaine.

L’annonce intervient après que Google a taquiné la Pixel Watch en mai lors de son Conférence des développeurs d’E/S. Alors que Google avait précédemment révélé à quoi ressemblerait la montre et fourni un aperçu de son logiciel, il a enregistré de nombreux détails essentiels concernant les prix, la conception et les fonctionnalités pour le dévoilement de jeudi.

En plus de créer le logiciel de smartwatch Wear OS utilisé par Samsung, Fossil et Michael Kors, Google est largement absent du marché des smartwatch. La compagnie a également possède Fitbit, qu’il a acquis en 2021. La Pixel Watch à 350 $ (339 £, 549 AU $), cependant, est la première smartwatch à être positionnée comme un appareil Google sous sa marque phare Pixel. Cela vient alors que l’entreprise a fait une poussée renouvelée dans le matériel pour s’imposer comme un nom familier aux côtés d’Apple et de Samsung sur le marché des appareils mobiles.

Accédez directement à la source de votre précommande Google Pixel Watch. Les prix commencent à 350 $ et les appareils commenceront à être expédiés le 13 octobre. Lisez notre première prise Pixel Watch.

La Pixel Watch a un design élégant qui la distingue de la plupart des smartwatches compatibles Android disponibles sur le marché. Mais à venir sept ans après le lancement de l’Apple Watch originale, il y a beaucoup de rattrapage à faire du point de vue de l’ensemble de l’industrie. Apple est en tête de l’espace smartwatch avec 29% du marché mondial au deuxième trimestre 2022, selon Recherche de contrepoint. Samsung est le leader en matière de montres connectées compatibles Android avec 9 % du marché, un chiffre loin derrière Apple.

Avec son allure pointue et Fitbit mesures de santé, la Pixel Watch semble déjà être un choix prometteur pour les propriétaires d’appareils Android. Mais je pouvais aussi voir comment la Pixel Watch pouvait compliquer la façon dont les montres intelligentes de Fitbit s’intègrent dans la gamme de produits de Google. La société affirme que la Pixel Watch est destinée à ceux qui souhaitent le suivi de la santé de Fitbit ainsi que des fonctionnalités supplémentaires de smartwatch qui manquent aux appareils Fitbit, telles que la connectivité LTE en option et les applications Google Play Store.

Les 300 $ Fitbit Sense 2, d’autre part, inclut des fonctionnalités supplémentaires de santé et de bien-être telles que les mesures de la température de la peau et la capacité de détecter les signes potentiels de stress. Que la Pixel Watch devienne un succès pourrait être un indicateur de ce que les consommateurs apprécient le plus dans une smartwatch.



Pixel Watch est peut-être la montre intelligente la plus belle à ce jour

Lisa Eadicicco / Crumpe



Google a annoncé en mai qu’il positionnait la Pixel Watch comme une smartwatch haut de gamme, et cette approche se retrouve dans son esthétique. La Pixel Watch a un design en verre bombé et circulaire avec du Corning Gorilla Glass 5 résistant aux rayures et un boîtier en acier inoxydable qui la fait ressembler davantage à une montre-bracelet ordinaire que la plupart des smartwatches que j’ai vues.

La montre est résistant à l’eau jusqu’à 5 ATM, ce qui signifie qu’il doit pouvoir résister à une pression égale à une profondeur de 50 mètres. Il dispose également d’un écran toujours allumé qui peut afficher l’heure et d’autres informations lorsque l’écran est inactif, tout comme les montres phares d’Apple et les smartwatches de Fitbit. Il sera disponible en quatre options de finition : noir mat avec un anneau actif en obsidienne, argent poli avec un anneau actif en charbon de bois, argent poli avec un anneau actif en craie ou or champagne avec un anneau actif en noisette.

Il y aura également une variété de styles de bracelets parmi lesquels choisir, allant des bracelets de sport légers aux bracelets tissés respirants conçus pour le suivi du sommeil, en passant par des options plus formelles en cuir et en maille métallique. La bande extensible est étonnamment légère et douce, et j’ai pu voir à quel point elle serait idéale à porter au lit. On a presque l’impression de porter un chouchou à mon poignet.

Échanger les bandes est relativement simple ; cela nécessite d’appuyer sur un bouton où la bande se connecte au boîtier, puis de faire glisser la bande dans la même direction. Il m’a fallu quelques essais pour m’y faire, mais c’est facile une fois qu’on s’y est habitué.

À première vue, la Pixel Watch ressemble au concurrent le plus proche de l’Apple Watch en termes de design, sauf qu’elle est ronde plutôt que carrée. En tant que porteur de longue date d’Apple Watch, l’utilisation de matériaux haut de gamme par la Pixel Watch et l’apparence de ses bracelets m’ont donné un peu de déjà-vu, mais dans le bon sens. Il y a aussi une couronne sur le côté de la montre qui sert également de bouton et de molette de défilement, un peu comme la couronne numérique de l’Apple Watch. Mais le verre bombé de la Pixel Watch lui donne un look distingué qui la distingue de la plupart des appareils portables, même l’Apple Watch et les montres hybrides haut de gamme telles que la Withings ScanWatch Horizon.

Lisa Eadicicco / Crumpe



Cela dit, j’ai également remarqué que les lunettes encadrant l’écran sont un peu larges, bien qu’elles se fondent parfaitement dans le reste de la montre. La montre elle-même est également assez large, mais je devrai passer plus de temps avec elle avant de pouvoir dire si ces facteurs ont un impact sur l’expérience globale.

Le logiciel Pixel Watch est une combinaison de Google et Fitbit

Lisa Eadicicco / Crumpe



La Pixel Watch fonctionne sur le logiciel Wear OS 3.5 de Google et hérite de certaines des fonctionnalités de santé de Fitbit. Dans le court laps de temps que j’ai eu pour voir la Pixel Watch en personne, le logiciel ressemble beaucoup à la nouvelle interface repensée du Fitbit Sense 2. Il semble également rapide et rapide. Par rapport au Sense 2, j’avais l’impression de planer sur le système d’exploitation, alors qu’il y a parfois une pause avant de lancer des applications sur le Fitbit Sense 2.

Semblable au Sense 2, le Pixel Watch a des tuiles pour afficher les données d’activité, la fréquence cardiaque, la météo, les raccourcis d’exercice et d’autres informations. En appuyant sur la couronne de Pixel Watch, vous accédez à vos applications, de la même manière qu’en appuyant sur le bouton latéral de Sense 2, vous affichez votre liste d’applications. Vous obtiendrez également des mesures spécifiques à Fitbit telles que les minutes de zone active, qui vous donnent plus de crédit en fonction de la fréquence cardiaque élevée pendant l’entraînement et d’un score de préparation quotidien.

Mais le logiciel ne semble pas être exactement le même. Google positionne la Pixel Watch comme une montre intelligente plus complète, elle comprend donc des extras comme des commandes intelligentes pour la maison, l’accès au Google Play Store depuis votre poignet et la connectivité LTE en option (bien que la version cellulaire de la montre coûtera légèrement plus cher à 400 $). Le SOS d’urgence, les appels d’urgence internationaux et les paiements mobiles via Google Wallet seront également disponibles, et la montre comprend également une boussole pour la navigation. D’après ce que j’ai vu, les performances de la Pixel Watch semblent également plus rapides que celles de la Sense 2, même si je devrai passer du temps avec la Pixel Watch pour en être sûr.

Les visages de montre semblent également être une affaire beaucoup plus importante sur la Pixel Watch; il existe 18 styles qui, selon Google, peuvent être hautement personnalisés. Par exemple, vous pouvez changer la couleur du cadran et des cadrans et ajouter des complications. Encore une fois, tout cela devrait sembler familier à quiconque a utilisé une Apple Watch.

Pixel Watch a un suivi de la santé Fitbit

Google



Du point de vue du suivi de la santé, vous pourriez presque considérer la Pixel Watch comme une montre intelligente Fitbit vraiment belle. Toutes vos données de santé vivront dans l’application Fitbit (bien que Google indique qu’il continuera également à prendre en charge Google Fit). Vous pourrez ajouter la Pixel Watch à votre application Fitbit comme n’importe quel autre appareil Fitbit. Cela signifie qu’en plus du suivi de l’entraînement et de l’activité, vous obtiendrez des mesures spécifiques à Fitbit telles que votre score de préparation et votre score de sommeil. La Pixel Watch sera également livrée avec six mois de Fitbit Premium gratuit, l’abonnement mensuel de 10 $ de Fitbit qui donne accès à des mesures de santé supplémentaires et à des programmes d’entraînement.

Google affirme que la Pixel Watch offrira le suivi de la fréquence cardiaque le plus précis de l’entreprise à ce jour grâce à ces capteurs et à ses algorithmes d’apprentissage automatique, dépassant même les appareils de Fitbit.



Il sera également mis à jour avec la possibilité de prendre des mesures de saturation en oxygène dans le sang et peut prendre un ECG au poignet, tout comme les montres de Fitbit et Apple. Semblable à l’Apple Watch, la Pixel Watch prendra en charge la détection des chutes et dispose également d’un GPS intégré pour suivre les itinéraires de course.

La principale caractéristique manquante de la Pixel Watch par rapport à la Fitbit Sense 2, Montre Samsung Galaxy 5 et Apple Watch Série 8 est un capteur de température. Cependant, cela ne devrait pas être un facteur décisif, car les capteurs de température sont relativement nouveaux dans les montres intelligentes et les entreprises cherchent encore les meilleurs moyens de rendre ces données utiles. De plus, Google considère cela comme un facteur de différenciation entre Fitbit Sense 2 et Pixel Watch.

Autonomie de la batterie de la Pixel Watch et autres détails

Lisa Eadicicco / Crumpe



Selon Google, la Pixel Watch devrait durer 24 heures sur une seule charge et fonctionner sur un processeur Exynos 9110 avec un coprocesseur. Cela devrait mettre sa durée de vie de la batterie à peu près à la même longueur que celle de l’Apple Watch, bien que nous en saurons plus lorsque nous pourrons réellement tester la montre. Le Fitbit Sense 2, en revanche, est conçu pour durer environ six jours, selon Fitbit. Les acheteurs de Pixel Watch bénéficieront également de trois mois gratuits de YouTube Music Premium, et il y a un haut-parleur et un microphone intégrés pour des choses comme prendre des appels et utiliser l’assistant Google.

Il est un peu surprenant que Google n’ait pas développé son propre processeur Tensor pour la Pixel Watch, étant donné que c’est une si grande partie de l’expérience téléphonique. Google affirme que le système sur puce et le coprocesseur de Pixel Watch gèrent différentes tâches pour maximiser la puissance et les performances. Le coprocesseur, par exemple, gère des éléments tels que le comptage des pas, le GPS et la fréquence cardiaque en arrière-plan, tandis que le processeur principal pilote les fonctionnalités Wear OS et LTE.

Premières réflexions sur Pixel Watch

En ce qui concerne les montres intelligentes, les propriétaires d’appareils Android ont dû faire face à un écosystème fragmenté de produits de Samsung, Fitbit, Garmin, Michael Kors et d’autres. La plupart de ces montres sont spécialisées dans le fitness ou la mode avec peu de chevauchement. La Pixel Watch pourrait être la première smartwatch axée sur Android à changer cela, mais la question est de savoir si cela suffira à lui seul pour en faire un succès.