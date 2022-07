Google Pixel Watch : date de sortie mondiale, prix, spécifications, etc.

Après Google I/O ’22, nous savons maintenant que la smartwatch tant attendue de Google est officiellement en route. La montre Pixel est réelle.

Google a connu un certain succès avec ses smartphones Pixel et fabrique également diverses autres technologies, telles que l’écran intelligent Nest Hub 2 et l’ordinateur portable Pixelbook Go.

Alors, pourquoi l’entreprise ne s’est-elle jamais tournée vers une montre connectée de marque propre jusqu’à présent ? C’est une excellente question sans réponse simple, d’autant plus que de nombreux rivaux Apple Watch sur le marché fonctionnent sur la plate-forme Wear OS de l’entreprise.

Nom de code « Rohan » dans un dépôt de marque américain avant de briser officiellement la couverture, Google a finalement reconnu l’existence de la Pixel Watch, mais il reste encore beaucoup à apprendre.

Quand la Pixel Watch est-elle lancée ?

On a l’impression que nous attendons depuis toujours que la Pixel Watch reçoive une reconnaissance officielle, Google confirmant pour la première fois qu’elle fonctionnait sur une montre en 2018 et les rumeurs concernant un tel appareil remontent encore plus loin.

Dans son interview de 2018 avec Tom’s Guide, le directeur de l’ingénierie de Google pour Wear OS, Miles Barr, a déclaré qu’il n’était pas encore tout à fait prêt pour les heures de grande écoute. “Pour penser à une montre taille unique, je ne pense pas que nous en soyons encore là. Nous nous concentrons sur nos partenaires pour l’instant.

Avance rapide jusqu’au discours d’ouverture de la conférence des développeurs d’E / S 2022 de Google le 11 mai et la société a finalement reconnu que la Pixel Watch arrivait, promettant plus de détails sur ses fonctionnalités et sa disponibilité, qui devraient arriver un jour cet automne.

Dites bonjour à Google Pixel Watch, la première montre entièrement conçue par Google. Construit sur Wear OS, il offre le meilleur de Google, ainsi que des expériences de santé et de fitness Fitbit, le tout sur votre poignet. A venir cet automne #GoogleIO pic.twitter.com/GQmfWKAgSY —Google (@Google) 11 mai 2022

Un élément matériel que Google a fait le lancement aux côtés de la taquinerie de la montre pendant I / O ’22 était le Pixel 6a, ajoutant du poids à une autre des prédictions de Prosser selon laquelle la montre sera mise en vente en octobre, aux côtés des smartphones Pixel 7 et 7 Pro (également alignés sur la promesse Google de l’automne) .

Google a même donné un aperçu de la future tablette Pixel, à laquelle personne ne s’attendait.

Combien coûtera la montre Pixel ?

Malgré de nombreuses fuites sur l’appareil, aucun prix n’a été mentionné pour la Pixel Watch.

Pourtant, nous pouvons deviner un peu car des appareils comme le dernier Samsung Galaxy Watch 4 se vendent au prix de 249 £ / 249 $ US allant jusqu’à 309 £ / 329 $ pour un modèle plus grand avec 4G. Nous ne serions pas surpris si la Pixel Watch est dans le même stade.

Il devrait au moins être inférieur à un modèle sportif supposé appelé Pixel Watch Fit, qui

allégations de fuite coûtera environ 400 $.

Quelles fonctionnalités la Pixel Watch prend-elle en charge ?

Dans le cadre de l’annonce I/O, Google a présenté des photos de presse officielles de la montre, validant des images précédemment divulguées provenant de sources telles que Jon Prosserconfirmant son design moderne et circulaire.

Bien que nous ne connaissions pas encore les détails tels que les dimensions du boîtier, le matériel interne ou l’ensemble complet des fonctionnalités de la montre à titre officiel, le teaser I/O de Google a donné un aperçu de sa forme, avec ce que la société décrit comme une “circulaire audacieuse, bombée”. design” avec une “couronne tactile”.

Le boîtier serait fabriqué à partir d’acier inoxydable recyclé et semble supporter des sangles en silicone exclusives qui se fixent par torsion sur le corps.

9to5Google a signalé que Google travaillait sur plusieurs styles de bande parallèlement à ceux en silicone prévisualisés. Les sources de la publication disent qu’il y a aussi un bracelet milanais, un bracelet à maillons, deux bracelets en cuir, des bracelets en tissu et des bracelets extensibles en cours de test, mais tous ne seront pas nécessairement mis sur le marché.

Comment les bracelets se fixent à la Pixel Watch

En ce qui concerne l’expérience logicielle, nous savons déjà que la Pixel Watch exécute le propre système d’exploitation Wear de l’entreprise, que l’on pense être la version 3.0 lors de son lancement ; bien que notoire leaker

Evan Blass avait déjà tweeté une capture d’écran de ce qui ressemble à une sorte de manuel en ligne pour la montre, avec “Wear OS 3.1” sélectionné dans un menu déroulant.

Selon les propres mots de Google (toujours à partir d’I / O 2022), la société indique également que la Pixel Watch comportera “les outils de santé et de fitness de pointe de Fitbit – directement sur votre poignet”.

Vous pouvez voir un widget Fitbit sur le cadran principal de la montre Pixel Watch

Bien qu’il s’agisse d’une note assez ambiguë prise isolément, le fait que Fitbit (dont Google a finalisé l’achat au début de 2021) fonctionnera désormais comme une expérience compatible avec Wear OS, distincte des propres trackers d’activité de la marque, marque un changement significatif dans comment les utilisateurs pourront découvrir la technologie de Fitbit et devraient l’ouvrir à un public beaucoup plus large.

Pour en revenir aux rumeurs, aux fuites et aux spéculations, l’arrière semble avoir un moniteur de fréquence cardiaque, qui est censé s’appuyer sur la technologie existante basée sur Fitbit et le corps de la smartwatch semble un peu plus épais que prévu initialement.

Selon Android Police, la Pixel Watch a été répertoriée sur le système d’inventaire principal d’un réseau américain sous son nom de code “Rohan”. Il révèle qu’il sera livré avec 32 Go de stockage et sera disponible en gris, noir et or.

Trois modèles, les GWT9R, GBZ4S et GQF4C, ont passé la certification Bluetooth SIG, ce qui pourrait bien être pour les trois couleurs citées plus haut.

Nous avons également des détails sur la taille de la batterie de la Pixel Watch via 9to5Google. Le site indique qu’il sera de 300 mAh (plus grand que la batterie de 247 mAh de la Galaxy Watch 4). Cela suggère qu’il devrait durer environ 24 heures et le site indique également qu’il sera proposé avec une connectivité cellulaire LTE.

En plus des fuites Prosser ci-dessous, 9to5Google a quelques détails sur la Pixel Watch. Le site a repéré des mises à jour d’une application Google avec des mentions de “PIXEL_EXPERIENCE_WATCH”.

Ceci est similaire à une balise de fonctionnalité que Google utilise pour les téléphones Android, suggérant que la montre aura des fonctionnalités exclusives. Cela pourrait inclure un traitement sur l’appareil tandis que les images de l’émulateur Wear OS 3 montrent à quoi cela pourrait ressembler.

9to5Google a également signalé une pépite trouvée dans un APK qui fait référence à la Pixel Watch par son nom en conjonction avec la fonction Smart Unlock existante d’Android. Pour le moment, il peut garder votre téléphone déverrouillé en fonction de son emplacement, mais la capture d’écran ci-dessous montre qu’une Pixel Watch déverrouillée à proximité de votre téléphone le déverrouillera, en contournant la biométrie habituelle :

9to5Google

Par ailleurs, la publication a également reçu un mot sur le chipset qui devrait exécuter le spectacle et ce n’est pas l’Exynos W920 5 nm qui alimente la gamme Galaxy Watch 4 actuelle de Samsung, bien qu’il s’agisse de silicium Samsung.

Selon 9to5Google, la Pixel Watch fonctionnera en fait sur le bien plus ancien Exynos 9110 10 nm, à partir de 2018 ; commodément, une puce qui a été lancée à peu près au moment où Google a confirmé pour la première fois qu’elle fonctionnait sur une smartwatch. C’est la même puce qui alimentait également la Samsung Galaxy Watch d’origine.

Alors que le chipset lui-même est nettement moins efficace que le W920, dans le cas de la Pixel Watch, Max Weinbach affirme que le 9110 serait rejoint par un coprocesseur ARM M33 basse consommation de NXP ; gérer des tâches lorsque la montre n’est pas utilisée directement – comme “Surveillance continue de la fréquence cardiaque et sommeil pour la santé et le bien-être, réactivité plus rapide de l’inclinaison au réveil, comptage des pas, alarmes, minuteries et haptiques.”

Associé à 1,5 Go de RAM signalé, il déchargera également une partie de la pression exercée sur le chipset principal lorsqu’il est utilisé; livre pour livre rendant la Pixel Watch plus économe en énergie que la Galaxy Watch 2018 aux spécifications similaires, du moins en théorie.

Un brevet apparu via LetsGoDigital, bien qu’à partir de 2020, suggère que la Pixel Watch pourrait être livrée avec des commandes gestuelles. C’est quelque chose que nous avons déjà vu de Google, dans des appareils comme le Pixel 4, mais ce n’était pas génial, il sera donc intéressant de voir comment il est implémenté dans Pixel Watch si Google accepte l’idée.

Bien que Prosser n’ait pas eu de détails sur les spécifications, sa source a déclaré qu’il y aurait environ 20 options de bande différentes parmi lesquelles choisir. En ce qui concerne les logiciels, Prosser a précédemment déclaré que le marketing officiel contient des phrases telles que “Votre monde en un coup d’œil”, “Votre santé en un coup d’œil” et “Votre agenda en un coup d’œil”.

Comme déjà mentionné, nous devrons déjà attendre des spécifications plus détaillées, comme la taille de l’écran, la résolution et la connectivité que la Pixel Watch offrira, mais Prosser dit “il pourrait être juste de supposer que cela pourrait faire partie du silicium interne de Google. ”

Vous pouvez voir la vidéo complète avec des rendus animés ici :

https://www.youtube.com/watch?v=xioX3XTromM

Depuis la vidéo ci-dessus, Prosser a posté une nouvelle vidéo avec quelques détails supplémentaires. C’est principalement en réponse à “l’exclusivité” d’Insider qui ne contient en fait que des informations que Prosser avait déjà mises en lumière.

Fin mars 2022, nous avons résumé les principales rumeurs et spéculé sur ce que le produit final pourrait apporter dans l’épisode 108 de Fast Charge, notre podcast hebdomadaire. La discussion sur la Pixel Watch commence aux alentours de 47 minutes :

Pour des nouvelles sur les téléphones, la Pixel Watch devrait être lancée parallèlement, consultez notre guide de la série Pixel 7.

