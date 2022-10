Google Pixel Watch annoncé avec un écran de 1,2″ et un ECG, a des versions Wi-Fi et LTE

Près d’un an après les premières rumeurs à son sujet, la Google Pixel Watch est enfin là. Il exécute Wear OS 3.5, bien que cette version soit rarement vue sans le skin One UI Watch de Samsung.













La montre Google Pixel

La Pixel Watch est disponible en deux versions – Wi-Fi et LTE – mais une seule taille de 41 mm. Au moins, vous obtenez un petit et un grand groupe dans la boîte (nous arriverons aux groupes car il existe plusieurs options qui peuvent personnaliser votre look).

La montre est équipée d’un petit écran de 1,2″, qui culmine à 1 000 nits de luminosité pour une visibilité en extérieur et dispose d’un mode Always-On. Le Gorilla Glass 5 recouvrant la montre est en forme de dôme, le seul contrôle physique est le bouton sur le côté. Le châssis est en acier inoxydable, il devrait donc être assez résistant.

La montre Pixel dispose d’un capteur de fréquence cardiaque en bas ainsi que d’un capteur ECG pour des lectures cardiaques plus détaillées. Google a puisé dans l’expertise de l’équipe Fitbit pour développer des algorithmes plus précis pour le suivi de la santé globale – la montre peut même vous dire quand il serait préférable de se reposer et de récupérer.

Vous pouvez également emporter cette montre en nageant car elle est évaluée à une résistance à l’eau de 5 ATM (ce que vous voyez souvent répertorié comme “50 m”).

Au lieu d’une puce personnalisée comme sur les téléphones, Google a choisi un Exynos 9110 standard, qui a été utilisé sur les montres Galaxy dès 2018. Il a été associé à 2 Go de RAM décents (le nouveau Watch5 Pro a 1,5 Go) et Google pense que la batterie est suffisante pour durer 24 heures.

Complétons les choses avec les fonctionnalités de connectivité. Comme nous l’avons déjà mentionné, il existe une version LTE si vous souhaitez utiliser la montre sans téléphone. Sinon, vous bénéficiez de la connectivité Wi-Fi (2,4 GHz) et Bluetooth (5.0) habituelle, plus NFC pour Google Pay (ou d’autres services de paiement mobile).











Certains coloris de Pixel Watch

En Europe, la Pixel Watch (Wi-Fi) vous coûtera 350 $/380 €, tandis que l’option LTE peut être à vous pour 400 $/430 €. Vous pouvez même l’avoir gratuitement si vous pré-commandez un Pixel 7 Pro. Soit dit en passant, la Pixel Watch est livrée avec 6 mois gratuits de Fitbit Premium (, plus 3 mois de YouTube Premium.

Quoi qu’il en soit, vous obtenez un bracelet “Active” en silicone dans la boîte, mais vous pouvez également choisir d’autres couleurs et d’autres styles de bracelets pour personnaliser l’apparence de votre montre. Il existe des bandes tissées ainsi que des bandes de métal et de cuir.



Différents styles de bracelets disponibles pour la Pixel Watch