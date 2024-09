Google Pixel Watch 3 : premières impressions

Avec des centaines de dollars de crédit sur Google Store et sans avoir besoin d’une autre paire d’écouteurs que je ne porterai jamais, j’ai dû prendre une décision. J’ai donc décidé d’essayer la dernière Pixel Watch : elle est disponible dans une taille plus grande cette année, c’est le nouveau produit phare de Fitbit et je peux découvrir la connectivité cellulaire dans une montre connectée pour la première fois. Alors, qu’est-ce que ça peut bien faire ?

Pour être clair, je ne m’attends pas à ce que cela reste. Dans la matrice de sous-décisions qui constitue mon choix d’appareil portable, la Pixel Watch échoue dans certaines de mes catégories les plus pondérées, notamment l’autonomie de la batterie de plusieurs jours. Mais je suis aussi un fan de Pixel, un réel Je suis fan, pas quelqu’un payé pour promouvoir la marque – et de tous les appareils Pixel non-téléphones, la plupart du temps sous-optimaux, la Pixel Watch est peut-être la plus prometteuse. Je suis heureux de voir au moins où elle en est et de garder l’esprit ouvert.

Ai-je mentionné que c’était essentiellement gratuit ? Non ? Eh bien, ça l’était : entre les 220 $ de reprise que Google a offert pour ma Pixel Watch 2 (en parfait état) et les centaines de dollars de crédits Google One Store que j’ai pour mes péchés matériels passés, euh, mes achats, je pourrais passer directement au-delà du modèle de base Pixel Watch 3 et opter pour la version plus grande de 45 mm, et avec deux ans de connectivité cellulaire gratuite via Google Fi. Cela représente plus de 500 $ de matériel qui ne me coûte pas un centime.

Et oui, j’ai envisagé d’autres options. J’ai même commandé une paire d’écouteurs Pixel Buds Pro 2, pour ensuite l’annuler lorsque ma femme m’a donné les écouteurs Bose QuietComfort 2 que je lui avais offerts il y a quelques mois. Comme moi, elle a essayé tous les embouts et n’a trouvé aucun qui lui convenait. Elle ne voulait pas qu’ils se détachent lors de mes courses et de mes promenades, et j’ai réalisé que j’avais soudain plusieurs paires d’écouteurs que personne n’utiliserait jamais. Et qu’est-ce qu’il y a d’autre pour moi dans la boutique Google ? J’ai une tablette Pixel, ce qui est bien. Google n’a pas mis à jour ses enceintes depuis une éternité (littéralement quatre ans). Je suis bon en Wi-Fi, ayant récemment déplacé mes deux réseaux Wi-Fi vers Eero, que j’adore. Il y a des équipements Nest légèrement intéressants, je suppose. Et… ouais. Nous y sommes.

Les premiers échos sur la Pixel Watch 3 sont plutôt positifs. Je ne m’attendais pas à l’acheter, j’ai donc lu quelques articles. Je préfère les petits appareils sur mon poignet, mais j’ai au contraire du mal à lire la plupart des petits écrans à cause de mes yeux d’âge moyen. C’est ce qui fait du Samsung Galaxy Fit 3 un appareil si magique, du moins de ce point de vue : l’écran est la combinaison parfaite de forme (oblongue, pas carrée), de taille (petite) et de lisibilité, trois caractéristiques qui ne devraient pas toutes bien fonctionner dans un seul appareil portable. Ce qui gâche le Fit 3, c’est toute l’affaire Samsung. Moins on en parle, mieux c’est.

Alors… peut-être. Fitbit est bien connu, bien sûr, et j’ai des années et des années de données là-dedans, même si je ne me réfère jamais aux données historiques. J’aimerais désactiver le suivi du sommeil, cette fonctionnalité bizarre et non négociable de l’écosystème Fitbit, car elle est tellement imprécise et ennuyeuse. Et j’ai adopté un modèle dans lequel, la plupart du temps, j’utilise simplement l’appareil que j’ai au poignet pour voir l’heure, la météo (c’est curieux à quelle fréquence je recherche cela, même avec mon Fitbit Charge 5, qui ne fournit même pas cette information) et ma fréquence cardiaque au repos. Quand je suis au Mexique, je garde une trace de quelques autres mesures, comme l’oxygène dans le sang, en raison de la haute altitude et de mon histoire. Mais la plupart du temps, c’est assez basique.

Parce qu’il n’y a pas grand-chose d’autre, la présentation compte. Et c’est un autre domaine dans lequel le Fit 3 brille. J’adore sa vaste bibliothèque de cadrans intégrés et la facilité avec laquelle je peux lire l’écran. Je ne pouvais pas voir le niveau de batterie de mon Charge 5 dans aucune condition, et je me fiais simplement au changement de couleur de l’icône en orange pour déterminer qu’il était temps de le charger. Mais le Fit 3 est merveilleux. Nous verrons donc où je me situe avec la Pixel Watch 3. Elle est bien sûr assez personnalisable, avec des cadrans qui prennent en charge plusieurs complications afin que je puisse obtenir une expérience en un coup d’œil qui a du sens pour moi. Sa plus grande taille devrait aider dans ce domaine, tandis qu’elle sera également plus volumineuse et plus visible, surtout lorsque je tape, comme je le fais maintenant, et que je peux le sentir cogner contre ma main. La vie est une série de compromis, je suppose.

Il est arrivé vendredi, ce qui a été une journée chargée, mais j’ai finalement réussi à le déballer en fin d’après-midi. Les montres intelligentes comme l’Apple Watch et la Pixel Watch sont intrinsèquement compliquées, pardonnez le jeu de mots, à cause de toutes les pièces et de ces appareils dans des boîtes étrangement longues qui contiennent plusieurs tiroirs et panneaux coulissants.

Mais pour la Pixel Watch 3, j’ai l’impression que Google a simplifié cela autant que possible. Elle est livrée dans une longue boîte, certes, mais il y a des boîtes coulissantes plus petites accessibles de chaque côté, l’une avec le corps de la montre et le câble de chargement et l’autre avec les bracelets en deux longueurs et la documentation papier. C’est assez simple.

J’ai de grandes mains et de grands poignets, donc j’opte toujours pour le bracelet le plus long. Avec la Fit 3, je dois utiliser l’encoche la plus éloignée, donc elle rentre à peine. Mais j’ai été heureux de voir que la Pixel Watch 3 s’adapte facilement avec de la place à revendre. Moins heureux, connecter les bracelets au corps de la montre est un cauchemar, à cause du système bizarre de Google.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela, même avec les pictogrammes dans la boîte et une recherche rapide sur Google. Mais j’ai finalement compris.

Une fois cela fait, j’ai démarré la montre et ouvert l’application Pixel Watch sur mon Pixel 9 Pro XL. Mais je n’ai pas eu à le faire : un panneau d’appairage rapide Bluetooth est apparu dès que l’appareil a démarré, et j’ai donc suivi le processus d’intégration.

C’est une opération qui prend du temps, comme avec une Apple Watch, avec plusieurs étapes et beaucoup de choses à lire et à prendre en compte, mais c’est généralement simple. J’ai accepté la plupart des fonctionnalités que Google m’a proposées, choisissant seulement d’ignorer l’offre Fitbit Premium dont je sais par expérience que je n’ai pas besoin. La connectivité cellulaire semble se connecter sans problème : vous téléchargez une eSIM sur la montre et activez les services cellulaires, et c’est tout.

Après avoir activé Google Wallet et avoir obtenu l’autorisation de ma société de carte de crédit, j’ai installé une poignée d’applications, comme Google Maps, Audible, etc., puis j’ai passé un peu de temps à examiner les cadrans de montre disponibles. Il y a une belle sélection, mais je suis resté fidèle au nouveau cadran par défaut car il prend en charge cinq complications en plus de l’heure, toutes dans des tailles décentes. Je l’ai configuré avec la disposition minimale, qui supprime les anneaux de progression à l’extérieur du cadran, le jeu de couleurs Cedar (une combinaison de vert forêt et de couleurs orange/rose pâle) et les complications auxquelles j’aime le plus accéder : Batterie, Pas, Fréquence cardiaque, Météo et Date, dans le sens des aiguilles d’une montre.

Et c’était tout.

Je viens tout juste de commencer à l’utiliser, donc mes observations sont plutôt légères. La Pixel Watch 3 de 45 mm est en effet grande, et elle est peut-être même trop grande, même pour quelqu’un de ma taille, même si j’aime bien la lisibilité de l’écran, bien sûr. Le chargeur semble inchangé d’une année sur l’autre, même si je devrai retrouver l’ancien pour m’en assurer. Il vibre à mon poignet lorsque quelqu’un m’envoie un SMS ou m’appelle, comme prévu.

Et 10 minutes avant chaque heure, comme n’importe quel Fitbit. (Ma femme et moi appelons ce moment « l’heure Fitbit ».) En parlant de Fitbit, il y a de nouvelles fonctionnalités activées par Pixel Watch que je dois découvrir, comme la charge cardiaque et la charge cible et bien d’autres. Et comme prévu, il a dit que j’ai très mal dormi la nuit dernière, même si j’ai l’impression d’avoir plutôt bien dormi, pour moi. Certes, je me suis couché très tard.

Certains préféreront peut-être la forme circulaire de la Pixel Watch à celle de l’Apple Watch rectangulaire, même si je suis curieux de savoir si la nouvelle série 10 plus fine change quelque chose.

Il est trop tôt pour tirer de grandes conclusions, mais j’ai l’impression que mon impression précédente selon laquelle la Google Watch offre une alternative raisonnable à l’Apple Watch pour ceux qui préfèrent l’écosystème Pixel (ou Android) est toujours aussi vraie. C’est un appareil très esthétique, clairement bien conçu à partir de matériaux haut de gamme, et son prix n’est pas déraisonnable si l’Apple Watch est la référence à laquelle nous devons nous comparer : une Apple Watch Series 10 en aluminium de 46 mm avec connectivité cellulaire et un bracelet Sport coûte environ 530 $. Mais elle est également en grande partie inutile, contrairement à un smartphone, et nécessite un peu plus de gymnastique mentale pour être justifiée. Et elle n’est pas particulièrement populaire, donc la sélection de bracelets est plus petite mais, je pense, adéquate.

Bientôt plus d’informations : à moins que quelque chose ne se passe vraiment mal, j’apporterai la Pixel Watch 3 au Mexique début octobre et je verrai comment cela se passe.