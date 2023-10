Google Pixel Watch 2 : mes espoirs et mes attentes pour le prochain portable

L’événement Made For Google aura lieu demain et nous en apprendrons plus sur les Pixel 8, 8 Pro et Pixel Watch 2. Les trois appareils ont été teasés, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à leur sujet, en particulier la montre.

La Pixel Watch originale, avec son design élégant et sa suite d’outils de suivi de santé Fitbit, avait le potentiel de devenir la meilleure montre intelligente Android. Mais à la base, la Pixel Watch ressemble toujours en grande partie à une réponse à l’Apple Watch et à d’autres montres intelligentes populaires.

Mais avec le Pixel Watch 2, je veux voir la smartwatch de Google assumer sa propre identité. C’est essentiel pour Google maintenant que les gadgets auxiliaires comme les montres et les écouteurs jouent un rôle plus important dans l’orientation future d’Android.

Google devrait imiter sa stratégie de téléphone Pixel

La Pixel Watch réussit à bien des égards, de ses bords incurvés élégants à son logiciel facile à utiliser et à son suivi complet des exercices. Mais pour que le portable se démarque vraiment, Google devrait s’inspirer de son manuel de jeu pour téléphone Pixel.

Comme je l’ai écrit dans le passé, j’aimerais voir Google développer des fonctionnalités intelligentes pour la Pixel Watch qui résolvent de réels inconvénients. Les téléphones Pixel, par exemple, disposent d’outils d’appel téléphonique permettant à l’assistant virtuel de Google d’attendre pour vous. Ils disposent également de fonctionnalités de retouche photo intéressantes, comme la possibilité de rendre plus nettes les anciennes photos qui peuvent être floues. Google se concentre clairement sur deux des tâches les plus élémentaires pour lesquelles les gens utilisent leur téléphone : passer des appels et prendre des photos. Ce sont ces fonctionnalités, combinées à l’excellent appareil photo du Pixel, qui le distinguent.

La Pixel Watch devrait s’inspirer des téléphones Pixel de Google. Andrew Lanxon/CNET

Mais Google a déjà lancé sept générations de téléphones Pixel, ce qui signifie qu’il a eu le temps d’affiner son approche et de déterminer ce qui fonctionne. Le Pixel original de 2016 était un squelette des appareils d’aujourd’hui ; il avait les os des Pixels d’aujourd’hui, comme un design pointu qui rivalisait avec celui de l’iPhone, un appareil photo remarquable et l’Assistant Google. Mais il a fallu des années à Google pour étoffer sa stratégie de téléphone Pixel. Le cas sera probablement le même pour la Pixel Watch.

Il est difficile de dire exactement à quoi cela ressemblera. La forme physique et la santé semblent être les domaines les plus importants dans lesquels les montres intelligentes d’aujourd’hui se développent et s’améliorent dans l’ensemble de l’industrie. Les progrès de Google dans ces domaines dépendront en grande partie de Fitbit, pionnier du mouvement de santé numérique, mais confronté désormais à la concurrence accrue d’Apple. Cette rivalité est susceptible de s’intensifier dans les années à venir étant donné qu’Apple est aurait travailler sur de nouvelles fonctionnalités de santé, notamment un coach de bien-être alimenté par l’IA, des outils de suivi de l’humeur et la surveillance de la pression artérielle.

Apple travaillerait sur davantage d’outils de santé pour l’Apple Watch, ce qui donnerait à Google et Fitbit une concurrence plus rude. Lexy Savvides/CNET

Mis à part la surveillance de la santé, j’aimerais voir des fonctionnalités supplémentaires qui font de la Pixel Watch un élément plus crucial de l’écosystème Android. Compte tenu des progrès de Google avec l’Assistant Google, j’avais espéré que l’assistant virtuel de Google jouerait un rôle plus important dans la Pixel Watch. Oui, vous pouvez faire toutes les choses de base auxquelles vous vous attendez, comme passer des appels, démarrer des minuteries, écouter de la musique et contrôler les appareils domestiques intelligents avec votre voix.

Mais j’aimerais voir de nouvelles fonctionnalités plus spécifiques à la Pixel Watch. Étant donné que les montres intelligentes ne sont pas idéales pour les longues interactions sur écran tactile, Google a une grande opportunité d’utiliser l’Assistant Google pour afficher des informations contextuelles de nouvelles manières. Espérons que nous en verrons davantage à l’avenir, à mesure que Google approfondira ses efforts en matière d’intelligence artificielle.

Les difficultés de croissance de la Pixel Watch

La Pixel Watch hérite de nombreuses fonctionnalités Fitbit. James Martin/CNET

Alors que Google détermine l’orientation à long terme de la Pixel Watch, il pourrait apporter plusieurs solutions à court terme pour faire avancer la Pixel Watch.

Une durée de vie plus longue de la batterie est en tête de ma liste. Pour être honnête, Google n’est pas seul à cet égard ; Les montres intelligentes phares respectives d’Apple et de Samsung ne durent généralement qu’un à deux jours avec une seule charge. Cela peut être satisfaisant si vous prévoyez de recharger votre montre pendant la nuit, mais cela rend difficile le suivi régulier du sommeil.

Bien que j’aie loué le design élégant en forme de galet de la Pixel Watch, sa lunette noire est encore trop visible sur certains arrière-plans, en particulier ceux colorés comme le cadran de la montre Photos. Cela peut détourner l’attention du design par ailleurs stellaire de la Pixel Watch.

Pour son prix, la Pixel Watch devrait également offrir les mêmes fonctionnalités de santé que la Fitbit Sense 2. Par rapport à la Sense 2, la Pixel Watch manque d’alertes en cas de fréquence cardiaque irrégulière, de notifications en cas de fréquence cardiaque élevée et faible et de détection de température. . La Pixel Watch ne peut pas non plus détecter et démarrer automatiquement un entraînement sur votre poignet.

Je comprends que Google doit faire quelques compromis pour distinguer la Sense 2 de la Pixel Watch. Mais Google le fait déjà assez bien avec le design plus haut de gamme de la Pixel Watch et les fonctionnalités supplémentaires des smartphones, telles que la prise en charge de Google Play Store.

En ce qui concerne le marché de l’électronique grand public, Google occupe une position unique. Il doit trouver un équilibre entre la différenciation de ses propres produits Pixel et l’amélioration de l’ensemble de l’écosystème Android, y compris les gadgets Android fabriqués par des sociétés avec lesquelles il est en concurrence, comme Samsung. Google mène deux batailles : Android contre iPhone et Pixel contre tous les autres. Et cela se voit parfois dans ses produits.