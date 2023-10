Google Pixel Watch 2 arrive avec un nouveau chipset, une autonomie améliorée et une connectivité UWB

Google a lancé sa toute première montre intelligente l’année dernière et, même si elle était prometteuse, elle présentait quelques défauts. Il est temps d’en prendre deux : voici la nouvelle Google Pixel Watch 2. Elle a le même aspect, mais cela vaut également pour la nouvelle série Pixel 8. Et il est en fait plus précis de dire que le matériel est le même car le nouveau Wear OS 4 apporte des améliorations visuelles majeures.

La Pixel Watch d’origine a été lancée avec un ancien Exynos 9110. Même si cette puce de 10 nm gardait l’interface utilisateur suffisamment vive, elle n’était pas vraiment efficace. La montre de deuxième génération la remplace par le Snapdragon W5+ Gen 1, encore une fois associé à 2 Go de RAM (ce qui est suffisant pour une montre).

Cette puce de 4 nm devrait répondre à la courte autonomie de la batterie de l’original. La batterie de la nouvelle montre n’est pas plus grosse à 306 mAh (une augmentation négligeable par rapport à 294 mAh). Google promet une autonomie de 24 heures même avec Always On Display activé.

Comme nous l’avons mentionné, l’extérieur est grand, identique au modèle de l’année dernière. Google s’en tient à la décision de n’avoir qu’une seule taille disponible et il s’agit en plus d’une petite taille de 41 mm.

L’écran est un OLED circulaire de 1,2 pouces avec une résolution de 384 x 384 pixels – une dégradation par rapport aux 450 x 450 de la montre d’origine, mais si cela permet de consommer moins d’énergie, nous sommes tous d’accord. Quoi qu’il en soit, les nouveaux cadrans offrent une grande variété et vous permettent d’équilibrer la lisibilité et la densité de l’information.

Il existe quatre catégories : Accessible, Arc, Gold Digital et Analog Bold. Le premier est une question de lisibilité, simple et facile à lire. Les visages gras sont similaires avec leurs gros chiffres. Arc comporte des « arcs » qui sont en réalité des barres de progression pour diverses données que la montre suit tout au long de la journée. Les faces Arc comportent également des complications, ce qui vous permet d’ajouter autant ou aussi peu de données sur l’écran d’accueil que vous le souhaitez.

Comme son prédécesseur, la Pixel Watch 2 est équipée de capteurs optiques de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang. La montre suivra également votre niveau de stress et vous fournira un rapport détaillé sur la qualité de votre sommeil. Cependant, Google n’a pas encore pris le train de l’ECG, contrairement à des concurrents comme Apple et Samsung.

La montre est à nouveau classée 5ATM/IP68, elle est donc étanche à la poussière et convient à la natation dans les piscines. Un nouvel ajout cette année est l’UWB, qui devrait permettre à la montre de suivre d’autres appareils compatibles UWB (et à la montre elle-même d’être suivie) avec plus de précision que Bluetooth et avec une indication de direction pour démarrer. Google n’a pas encore lancé ses propres balises de suivi, mais il est en train de créer un réseau Find My Device natif pour Android.

La montre a une façade en verre lisse et unie – une toile vierge pour le cadran de votre choix. Une personnalisation plus poussée est possible avec les sangles de poignet interchangeables, voici quelques-unes des options propriétaires.

L’Active Sport Band perforé est durable et respirant et coûte 50 $. Ensuite, il y a le bracelet tissé pour 60 $ et un bracelet à maillons en acier également.















Pixel Watch 2 : bracelet d’origine, bracelet sport actif, bracelet tissé et bracelet en acier

Google a également lancé un nouveau chargeur, à 30 $.











Le nouveau chargeur Pixel Watch 2

La Google Pixel Watch 2 sera bientôt disponible à partir de 350 $ pour le modèle Bluetooth (même prix que l’original). Il y aura également une option LTE pour 400 $. Notez qu’il y aura un événement de lancement distinct pour l’Inde demain.