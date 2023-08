Google Pixel Watch 2 apparaît sur Google Play Console

La Pixel Watch 2 de Google devrait arriver plus tard cet automne et nous avons déjà vu quelques fuites et rumeurs, mais nous avons maintenant une fuite plus détaillée grâce à une nouvelle liste sur la console Google Play. Pixel Watch 2 porte le nom de code eos et un design presque identique à son prédécesseur avec un écran rond d’une résolution de 384 x 384 px et un cadran à couronne sur le côté. L’écran devrait rester à 1,2 pouces de diagonale et sera probablement de la variété OLED.









Liste Google Pixel Watch 2 sur GPC

Comme prévu, Google abandonne Exynos au profit de Qualcomm et de son chipset Snapdragon W5+ Gen 1 (SW5100) aux côtés de 2 Go de RAM. Nous obtenons également la confirmation que Pixel Watch 2 démarre Android 13, probablement avec Wear OS 4 en plus.

Selon les rumeurs, la Pixel Watch 2 serait lancée avec une batterie de 306 mAh, légèrement plus grande que la cellule de 294 mAh de la Pixel Watch de première génération. Le nouvel appareil devrait également être livré avec une connectivité ultra-large bande (UWB) et de nouvelles options de cadran de montre. Google devrait lancer la Pixel Watch 2 aux côtés de la série Pixel 8.

