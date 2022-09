Google Pixel Tablet repéré sur son chemin vers l’Inde avec des taquineries de spécifications

Le mystère de la future tablette Google Pixel risque de rester encore un certain temps. Les fuites et les premières informations arriveront certainement, mais Google est resté silencieux sur l’appareil depuis qu’il a révélé son existence à Google I/O et qu’ils espéraient le publier en 2023. entourant cette nouvelle tablette Pixel, nous pouvons prendre.

Aujourd’hui, les gens de 91Mobiles rapportent que Google a expédié la nouvelle tablette Pixel en Inde dans ce qui pourrait être final-ish formulaire. Le développeur Kuba Wojciechowski a relayé l’information, affirmant que l’appareil entre en fait dans la phase EVT (test de validation technique) de son cycle de développement et a capturé les expéditions en Inde, ce qui a peut-être révélé certaines spécifications.

Les informations publiées dans ce rapport ressemblent certainement à des informations d’importation d’expédition qui ont été rassemblées pour déterminer les spécifications. Les informations d’importation suggèrent un écran de 10,95″ (11″), des options de stockage de 128 Go et 256 Go, la prise en charge du WiFI 6 et un stylet. Je ne suis pas sûr que ceux-ci nous racontent la véritable histoire de la tablette Pixel, mais cela aide à remplir certaines pièces.

Les informations d’importation associées mentionnent également les noms de code “tangor” et “T6”, que nous avons capturés ci-dessus. Ce numéro de référence G950-08221-01 est celui que vous voudrez peut-être suivre si vous êtes intéressé par le suivi de la progression de la tablette Pixel par Google au fur et à mesure qu’elle se déplace à travers le monde.

Tant que cette tablette est l’exact opposé de la Pixel C et de la Pixel Slate, nous devrions être bons.