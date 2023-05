Google Pixel Tablet officiel et à venir en juin pour 499 $

Google avait déjà taquiné sa tablette Pixel lors de l’événement Pixel 7 de l’année dernière, nous disant d’attendre l’appareil à un moment donné en 2023. Aujourd’hui, à Google I/O, ils ont tout officialisé. Voici ce que nous savons de la nouvelle tablette de Google qui se double également d’une sorte de station d’accueil intelligente avec haut-parleur attaché.

Nous en aurons plus bientôt, mais Google nous a indiqué la plupart des spécifications (que nous connaissions) qui incluent un écran haute résolution de 11 pouces, un chipset Tensor G2, une configuration à 4 haut-parleurs, 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage et 8MP caméras arrière et avant. Il est en effet livré avec une station d’accueil qui sert également de haut-parleur et de chargeur.

Voici la liste complète des spécifications de la tablette Pixel :

Afficher : LCD 10.95″, 2560×1600

: LCD 10.95″, 2560×1600 Processeur : Tenseur G2, Titan M2

: Tenseur G2, Titan M2 RAM : 8 Go LPDDR5

: 8 Go LPDDR5 Stockage : 128 Go ou 256 Go (UFS 3.1)

: 128 Go ou 256 Go (UFS 3.1) Appareils photo : Avant 8MP, Arrière 8MP

: Avant 8MP, Arrière 8MP Batterie : 27Wh, recharge via dock (15W) ou USB-C

: 27Wh, recharge via dock (15W) ou USB-C l’audio : 4 haut-parleurs

: 4 haut-parleurs Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, UWB

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, UWB Autre : Prise en charge du stylet USI 2.0, capteur d’empreintes digitales

: Prise en charge du stylet USI 2.0, capteur d’empreintes digitales Taille : 258 × 169 × 8,1 mm, 493 g

: 258 × 169 × 8,1 mm, 493 g Dans la boite : Tablette, station d’accueil pour haut-parleurs, adaptateur secteur, guide de démarrage

: Tablette, station d’accueil pour haut-parleurs, adaptateur secteur, guide de démarrage Modèle: GA04750

Google a également révélé que la tablette Pixel intègre Google Cast (!), Un mode hub domestique pour vous permettre de contrôler votre maison intelligente (au revoir, Nest Hub) et de basculer facilement entre plusieurs profils, car votre foyer peut avoir plusieurs personnes qui veulent leur propre expérience de tablette à chaque fois.

Google Pixel Tablet arrive le mois prochain (20 juin) à partir de 499 $. Trois couleurs sont disponibles : porcelaine, noisette et rose. Et oui, la station d’accueil pour haut-parleurs est incluse. Les précommandes ouvrent aujourd’hui.

Lien de précommande de la tablette Pixel