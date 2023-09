Google Pixel l’écrase un peu en ce moment

Les chiffres des parts de marché au Japon sont publiés cette semaine et contiennent une histoire intéressante. Bref, c’est une excellente nouvelle pour Google et une mauvaise nouvelle pour Apple.

Avec l’aimable autorisation de Recherche de contrepoint, la part de Google sur le marché des smartphones au Japon est passée à 12 %, soit une multiplication par 6 par rapport à l’année dernière. Pour Google et la gamme Pixel, c’est important lorsque vous êtes en concurrence avec des titans tels que Samsung et Apple. Si l’on regarde la part d’Apple, elle est passée de 58 % à 46 % au cours de la même période, ce qui donne l’impression qu’il pourrait y avoir un certain nombre de propriétaires de Pixel au Japon qui utilisaient auparavant un iPhone.

Cette nouvelle positive pour Google intervient après un premier trimestre solide au cours duquel il est devenu le premier équipementier Android au Japon, devant deux poids lourds locaux, Sony et Sharp. Ce succès a été largement attribué au Pixel 7a, qui a apparemment très bien fonctionné à l’étranger.

Les États-Unis sont un animal différent. Nous sommes toujours un marché important pour Apple et Samsung, Google détenant actuellement 3 % du marché au deuxième trimestre de cette année, contre 55 % pour Apple et 23 % pour Samsung.

J’ai hâte de revoir ces chiffres dans un an pour voir où Google atterrit après le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et le Pixel 8a.

// Investir