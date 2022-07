Google Pixel Fold : tout ce que vous devez savoir

Les appareils pliables ont commencé à prendre leur envol au cours des deux dernières années, avec des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 3, le Samsung Galaxy Z Flip 3, le Huawei Mate X2 et le Moto Razr 5G, tous très prometteurs pour les choses à venir.

Maintenant, des rumeurs apparaissent qui suggèrent que Google pourrait préparer sa propre entrée sur ce marché émergent, avec le Google Pixel Fold qui devrait arriver en 2022 – bien que certains rapports suggèrent que le téléphone pliable aurait plutôt été annulé.

Nous rassemblons toutes les nouvelles et spéculations sur le premier pliable de Google.

Quand sortira le Google Pixel Fold ?

Il n’y a pas encore d’informations solides sur une date de sortie, car Google n’a même pas confirmé qu’un appareil pliable sera lancé.

En 2020, 9to5Google a rapporté avoir vu des documents internes divulgués de Google suggérant qu’un appareil pliable apparaîtrait au quatrième trimestre de 2021, une prédiction répétée par des personnes comme

Ross Jeune,

Jon Prosser, et le site coréen The Elec. Cela ne s’est évidemment pas produit, et le lancement de la série Pixel 6 est venu et s’est déroulé sans aucun pliable.

9to5Google a ensuite trouvé un code faisant référence à “isPixel2022Foldable”, ce qui semble confirmer que le Pixel Fold est lancé au moins cette année. Certains avaient espéré le voir être lancé lors de la conférence des développeurs d’E/S de Google en mai, mais cela ne s’est pas produit, et les fuites ultérieures de 9to5Google et analyste de l’industrie de l’affichage Ross Young a souligné un lancement aux côtés du produit phare Pixel 7 en Octobre.

Il y a cependant des raisons d’être pessimiste. Young a révisé sa prédiction, et avec le site coréen The Elec et a fui Jon Prosser il maintenant rapports que le pliable a été retardé pour printemps 2023ce qui signifie qu’il pourrait apparaître aux E/S de l’année prochaine, peut-être aux côtés du Pixel 7a.

Le Pixel Fold est-il annulé ?

Il y avait des spéculations selon lesquelles le Pixel pliable avait été annulé.

Ross Young a rapporté l’année dernière que “Google a décidé de ne pas mettre le Pixel Fold sur le marché”, citant des sources de la chaîne d’approvisionnement de l’affichage qui disent que Google a annulé ses commandes de pièces pour le pliable.

Young a suggéré que Google craignait que “le produit ne soit pas aussi compétitif qu’il devrait l’être”, car ils seraient principalement opposés à Samsung “dans un petit marché de niche confronté à des coûts plus élevés que leur principal concurrent”.

Cela semble cependant peu probable. Young lui-même a depuis rapporté que le Pixel Fold est de retour sur la bonne voie, et il semble que la société a fait annuler les commandes de pièces, Young a peut-être été un peu téméraire en sautant pour signaler que le téléphone dans son ensemble avait été mis au rebut.

Comment s’appellera le Pixel pliable ?

Pour être franc, nous n’en avons aucune idée – bien que la plupart des gens en ligne aient commencé à l’appeler le Pixel Fold.

9to5Google rapporte qu’il s’appellera plutôt Pixel Notepad, mais reconnaît qu’il ne s’agit que du “nom de marque de travail” et qu’il peut donc encore changer.

La seule chose que nous savons de Google, ce sont les noms de code internes du téléphone : Passport et Pipit.

“Passport” a été repéré dans divers morceaux de code Android, y compris la première version bêta publique d’Android 12, comme l’a repéré 9to5Google. Il est apparu avec un numéro de modèle – GPQ72 – qui serait lié à la variante japonaise du téléphone.

Il convient de noter que ce n’est toujours pas une preuve concluante que le Pixel Fold sera jamais lancé. La même liste contenait également un numéro de modèle pour “Needlefish”, un nom de code Pixel de 2019 qui était censé être lié à un modèle 5G Pixel 4 qui ne s’est jamais matérialisé. Étant donné que Needlefish n’a jamais été lancé, le numéro de modèle Passport apparaissant ici ne prouve rien, mais il ajoute à la preuve que Google travaille au moins sur un téléphone pliable.

Plus récemment, “Pipit” est apparu dans le code de l’application Appareil photo, une liste Geekbench et des parties de la version bêta d’Android 12L, et 9to5Google pense qu’il s’agit d’un nouveau nom de code pour le même téléphone Pixel pliable.

Qu’en est-il du deuxième Pixel Fold ?

Avant d’aller trop loin, il convient de répondre aux rumeurs d’un deuxième Pixel Foldable. Signalé pour la première fois par 9to5Google, ce téléphone n’est connu que par son nom de code “Jumbojack”, qui est apparu dans le code lié à Android 12.1, maintenant connu sous le nom d’Android 12L – l’actualisation du logiciel à mi-cycle conçue pour inclure une prise en charge plus importante du téléphone pliable dans Android 12.

Le téléphone semble inclure deux écrans, dont l’un devient indisponible lorsque l’appareil est fermé (ce qui est logique). Nous ne savons pas réellement s’il s’agit d’un véritable appareil destiné à une sortie publique, ou simplement du matériel utilisé par Google pour tester Android 12.1, bien que les références à celui-ci en tant qu’appareil « Pixel » dans le code suggèrent le premier.

Quant au nom, 9to5Google souligne qu’il s’agit probablement d’une référence à un cheeseburger de la chaîne Jack in the Box. Le site suggère même que cela pourrait être un clin d’œil au format de pliage « hamburger » des téléphones comme le Z Flip 3, plutôt qu’au style « hot dog » du Z Fold 3, bien que cela puisse être un peu plus exagéré.

Combien coûtera le Google Pixel Foldable ?

C’est un autre domaine où nous ne savons pas trop. Il n’y a pas de record passé et les prix sont encore quelque peu nébuleux pour cette classe d’appareils. Une chose qui est à peu près certaine, c’est que ce ne sera pas bon marché.

Les rapports de 9to5Google ont mis au jour un prix ainsi que le nom et la stratégie de publication supposés, et le site indique que Google a un “prix cible” de 1 400 $ pour le Pixel Notepad aux États-Unis.

Ce serait impressionnant si c’était vrai, car cela réduirait le principal rival du téléphone – le Galaxy Z Fold 3 – de 400 $. Cela suffirait certainement à faire réfléchir Samsung et pourrait forcer le géant coréen de la technologie à baisser à son tour les prix de son prochain Galaxy Z Fold 4.

Dans tous les cas, tout appareil pliable lancé par Google en 2022 est susceptible de démarrer à plus d’un grand, vous voudrez peut-être commencer à utiliser cette vieille tirelire en préparation.

Quelles sont les spécifications Google Pixel Foldable ?

Affichages et conception

De toute évidence, le principal ajout à l’ensemble de fonctionnalités Pixel sera un écran pliant quelconque. Cela semble être l’approche de style livre adoptée par le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Huawei Mate X2, plutôt que l’orientation verticale à clapet utilisée par le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Motorola Razr 5G.

Obtenir le bon affichage sera crucial, car nous avons déjà vu à quel point il est difficile d’éviter les plis de l’écran là où il se plie ou les panneaux échouent carrément comme avec le Samsung Galaxy Z Fold d’origine.

The Elec rapporte que Samsung vend des écrans pliables à Google – ainsi qu’à Xiaomi et Oppo – pour de nouveaux appareils. Google aurait acheté un OLED pliable de 7,6 pouces – de la même taille que celui utilisé dans le Fold 2 et le Fold 3.

Dans un rapport de suivi, The Elec maintient cette prédiction et ajoute que l’écran utilisera un revêtement en verre ultra-mince (UTG). C’est la technologie que Samsung a utilisée dans tous ses pliables après le premier Z Fold, et puisque Samsung fournit l’écran ici, il n’est pas surprenant de voir que l’UTG sera inclus.

Nous en savons moins sur l’écran extérieur, mais une information vient de l’expert de l’industrie de l’affichage, Ross Young. Il affirme que le pliable de Google comportera un écran de couverture de 5,8 pouces – plus petit que l’écran de 6,2 pouces sur le Z Fold 3, et apparemment à nouveau attendu sur le Z Fold 4. Cela inclura un rapport d’aspect plus large, suggérant que l’écran de couverture sera un peu plus court et plus trapu que le panneau étroit de Samsung.

La version bêta 2 d’Android 12L comprend même des animations qui semblent révéler la forme approximative utilisée par Google.

Repérées par 9to5Google, les deux animations montrent comment une carte SIM pourrait être insérée dans l’appareil (la seconde montre le téléphone sous sa forme fermée). Nous pouvons voir qu’il s’agit d’un large pliable de style livre, mais il est intéressant de noter que le rapport d’aspect semble être plus proche de la forme carrée de l’Oppo Find N que de l’un des modèles Z Fold de Samsung, ce qui pourrait aider le Google pliable à se démarquer dans marchés occidentaux lors de son lancement.

Spécifications de base

Il existe également plusieurs voies différentes que Google pourrait emprunter en ce qui concerne le reste des spécifications de ses débuts pliables. En termes de chipset, il était initialement supposé que la société réutiliserait la puce Tensor développée en interne qui a fait ses débuts dans la série Pixel 6, plutôt que de revenir à une puce Qualcomm Snapdragon – il semble prudent de supposer que Google s’en tiendra à son propre silicium à partir de maintenant chaque fois que possible.

Cela a été soutenu par une liste Geekbench 4 pour un téléphone nommé « Google Pipit » – rappelez-vous que Pipit est l’un des noms de code attendus du Fold. La liste ne spécifie pas le nom de la puce Tensor, mais répertorie une puce ARM octa-core avec une vitesse de base de 1,8 GHz et une vitesse de pointe de 2,8 GHz. Tensor est une puce ARM octa-core avec ses quatre cœurs d’efficacité cadencés à 1,8 GHz et ses deux puces les plus rapides cadencées à 2,8 GHz, il s’adapte donc parfaitement. Il est vu ici avec 12 Go de RAM et exécute Android 12 comme vous vous en doutez.

Le seul doute est que maintenant que le Pixel Fold devrait être lancé parallèlement ou après la série Pixel 7, il est vraisemblablement plus probable que Google ait mis à niveau le téléphone vers la puce Tensor de deuxième génération susceptible de faire ses débuts dans ces téléphones. Samsung serait déjà prêt à produire en masse la nouvelle puce 4 nm pour Google, et il semble peu probable que Google publie son produit phare pliable avec d’anciens composants internes.

Appareils photo

Nous pensons en savoir un peu plus sur les spécifications de l’appareil photo du téléphone, grâce au rapport 9to5Google qui a mis au jour le nom de code Pipit, mentionné ci-dessus. Le site a trouvé un code qui révèle les quatre capteurs de caméra censés être utilisés dans le pliable : un IMX363 de 12,2 Mp, un IMX386 de 12 Mp et deux capteurs IMX335 de 8 Mp. Les deux derniers sont étiquetés « intérieur » et « extérieur », ce qui suggère qu’ils sont destinés à une paire de tireurs de selfie.

Pour le contexte, cela ressemble essentiellement à un retour au type de spécifications de caméra utilisées avant de la récente mise à jour Pixel 6. L’IMX363 est le même capteur utilisé pour l’appareil photo principal des Pixel 3, 4 et 5, tandis que l’IMX335 est également le même capteur utilisé pour les caméras selfie des Pixels jusqu’au 6 – mais pas le 6 Pro. L’IMX386 se trouve également dans le Pixel 6, où il est utilisé pour alimenter l’ultra large.

Une plongée de code distincte par le développeur Kuba Wojciechowski révèle le même ensemble de capteurs d’appareil photo, mais aussi un Samsung GN1 – le capteur principal actuel des téléphones Pixel 6, et qui devrait réapparaître dans la série Pixel 7.

Tout cela suggère une configuration de caméra comparable à celle du Pixel 6, mais sans le téléobjectif trouvé dans le 6 Pro.

S’en tenir à l’appareil photo, une autre possibilité est que Google suive les plans de Samsung pour un appareil photo sous-affichage dans son pliable. LetsGoDigital a repéré un brevet Google pour une nouvelle solution à la technologie, qui utilise un miroir mobile sous l’écran, capable de pointer soit vers un objectif de caméra, soit vers un deuxième écran. Ainsi, lorsque vous avez besoin de l’appareil photo, la lumière est réfléchie dans l’objectif, et lorsque vous n’en avez pas besoin, la lumière de l’appareil photo est réfléchie par l’écran auxiliaire pour combler le vide.

Plus récemment, Google a déposé un deuxième brevet (également repéré par LetsGoDigital) pour des caméras sous-écran utilisant une technologie différente (et probablement plus rentable) pour obtenir le même résultat. Cette version repose sur un affichage transparent multicouche, qui ressemble davantage aux implémentations que nous avons vues ailleurs.

Fait intéressant, le brevet mentionne par son nom Sangmoo Choi – un ancien ingénieur d’affichage Samsung qui travaille maintenant chez Google depuis plus de trois ans, mais qui a probablement eu de l’expérience avec les premiers efforts de Samsung en matière de technologie de caméra sous-écran.

Il n’y a aucune raison concrète de croire que l’un ou l’autre des brevets concerne le prochain pliable, et il ne pourrait être destiné qu’à la série Pixel 7 – ou même aux téléphones ultérieurs – mais il y a au moins espoir qu’il soit en cours de préparation pour un produit phare pliable.

Le téléphone bénéficiera également d’améliorations logicielles, notamment Android 12L, une nouvelle version d’Android qui améliorera la prise en charge des appareils à grand écran comme les tablettes – et les pliables.

L’aperçu du développeur Android 12L nous donne une idée de ce à quoi s’attendre du logiciel Pixel Fold. Google a montré une prise en charge améliorée de l’écran partagé pour tout Applications Android, nuances de notification à deux colonnes et dispositions du centre de contrôle, et une barre des tâches de style bureau – que nous pouvons nous attendre à voir sur le grand écran du Pixel Fold.

Si vous avez hâte d’avoir la dernière technologie de smartphone entre vos mains, consultez notre guide des meilleurs téléphones à venir en 2022 et 2023.