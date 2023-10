Google Pixel Fold : où réaliser de grosses économies sur le téléphone pliable de Google

Samsung n’est pas la seule marque à proposer un nouveau téléphone pliable grand écran sur le marché cette année. Le Pixel Fold est le premier appareil pliable de Google et a déjà gagné une place sur notre liste des meilleurs téléphones pour 2023. Et si vous cherchez à mettre la main sur l’un de ces androïdes élégants et puissants, il y en a quelques-uns. des offres qui peuvent réduire jusqu’à 1 000 $ le prix de départ. Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures offres Pixel Fold disponibles chez les opérateurs et les détaillants afin que vous puissiez en acheter une à moindre coût.

Le nouveau pliable de Google présente un design pliable en forme de livre avec un écran externe de 5,8 pouces et un panneau interne de 7,6 pouces. Il est alimenté par la puce Tensor G2 interne de la société et possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un appareil haut de gamme, comme 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et un système de caméra à triple objectif avec une caméra principale de 48 mégapixels. un téléobjectif de 10,8 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 10,8 mégapixels.

John Kim/CNET

Que vous soyez le fan ultime de Google ou que vous souhaitiez simplement être à la pointe de la technologie, nous rassemblons ci-dessous les meilleures offres Pixel Fold afin que vous puissiez en mettre la main. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres sur le pliable Z Fold 5 de Samsung pour voir quel modèle vous convient le mieux.

Regarde ça: Pixel Fold Hands-On : un premier aperçu du premier pliable de Google 05h10

Combien coûte le Pixel Fold ?

Le Google Pixel Fold a été lancé à 1 799 $ aux États-Unis, ce qui le place à égalité avec le prix de départ du Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Et le prix grimpe jusqu’à 1 919 $ si vous voulez un modèle de 512 Go avec le double du stockage.

Dans quelles couleurs le Pixel Fold est-il disponible ?

John Kim/CNET

Le Pixel Fold est disponible en seulement deux couleurs : blanc et noir. Il s’agit d’une palette allégée par rapport aux précédents téléphones de marque Pixel.

Meilleures offres Pixel Fold

Si vous souhaitez obtenir le nouveau Pixel Fold directement auprès de Google, vous pouvez économiser jusqu’à 590 $ avec un échange éligible – la gamme iPhone 14 vous offrant la remise la plus importante. Cependant, Google accepte également les téléphones Samsung, LG, Motorola et autres.

Les clients AT&T peuvent acheter le Google Pixel Fold pour seulement 30 $ par mois. Tout ce que vous devez faire pour bénéficier de cette réduction est d’avoir ou de passer à un forfait illimité éligible et d’acheter cet appareil selon un plan de versement. La remise est ensuite appliquée sous forme de crédits de facture sur une période de 36 mois, et vous devrez payer le solde restant si vous annulez le service avant cette date. AT&T dispose également de son propre programme d’échange dans lequel vous pouvez économiser encore plus en échange de votre ancien téléphone d’Apple, Google, Samsung et d’autres marques, mais ce n’est pas obligatoire pour bénéficier de cette offre.