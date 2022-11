Google Pixel Fold montré dans des rendus détaillés, des fuites de prix

Le premier smartphone pliable de Google est dans la rumeur depuis un certain temps maintenant, sous plus d’un nom. Selon une nouvelle fuite aujourd’hui, cependant, il s’appellera Pixel Fold.

Il est apparemment toujours en préparation, actuellement l’un des “projets les plus secrets de Google”, et il serait lancé en mai prochain aux côtés de la tablette Pixel. Nous spéculons sur un dévoilement lors de la conférence annuelle des développeurs de Google, I/O, étant donné qu’elle a toujours lieu en mai. Il y aura deux versions de couleur, que Google appelle Chalk (alias blanc) et Obsidian (alias noir).

Une myriade de rendus de l’appareil ont été divulgués dans les deux coloris, recréés sur la base de rendus 3D et “d’autres trucs”, mais aucune spécification cette fois-ci.

Les sources anonymes qui ont rendu ce rapport possible affirment cependant que le Pixel Fold aura les « performances Pixel-esque habituelles » et l’appareil photo phare Pixel. Une source a souligné que l’appareil est très lourd, bien qu’elle n’ait pas répondu à l’important “par rapport à quoi?” question.

Le prix du Pixel Fold a également été dévoilé : 1 799 $. C’est exactement le prix auquel le Galaxy Z Fold4 de Samsung a été lancé aux États-Unis en août, et nous le mentionnons parce que ce sera le principal concurrent du Pixel Fold dans un avenir prévisible. Cela dit, au moment où le pliable de Google arrivera enfin dans les rues, le Galaxy Z Fold4 bénéficiera sûrement d’une tonne de remises, il reste donc à voir si le Pixel Fold aura suffisamment de points de différenciation pour attirer les gens vers lui-même.

La « barre de caméra » du Pixel Fold n’est pas aussi étendue que celle des Pixel 7 et 7 Pro, car elle ne va pas jusqu’aux bords. Cependant, il est encore assez substantiel et rend en quelque sorte ce téléphone instantanément identifiable en tant que Pixel. Il y a deux caméras selfie de 9,5 MP, l’une à l’intérieur du trou percé dans l’écran extérieur, l’autre sur le côté droit de la lunette supérieure étrangement grande de l’écran intérieur.

Le bouton d’alimentation intègre le lecteur d’empreintes digitales et il y a deux haut-parleurs – un en haut, un en bas. C’est tout ce que cette fuite révèle, mais on s’attendrait naturellement à ce que le Pixel Fold soit alimenté par un chipset Tensor.

La source