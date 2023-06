Si votre Google Pixel Fold apparaît dans les prochains jours et que la première chose que vous faites est de le bricoler suffisamment, vous pouvez lui redonner vie, grâce aux fichiers image d’usine fraîchement publiés. Google nous a laissé tomber le premier ensemble d’images Pixel Fold ce matin, ce qui est un timing parfait puisque c’est aujourd’hui le jour du lancement de Pixel Fold.

Nous aimons partager ce moment avec chaque nouveau lancement de Pixel car il marque généralement le premier jour de la vie de l’appareil, offre un peu de sécurité si vous gâchez votre tout nouvel appareil d’un point de vue logiciel, et il confirme le nom de code que nous avons suivi Pendant des mois.

Google a répertorié le Pixel Fold sur sa page d’images d’usine et de fichiers OTA sous le nom de « felix » – oui, c’est un nom de code que nous connaissons depuis au moins septembre dernier. Pour voir le lancement d’un appareil, savoir qu’un rapport d’il y a 9 mois était correct est toujours assez satisfaisant. Cela nous montre également que Google peut changer d’avis sur les appareils ou les remplacer par des versions et des idées plus récentes, ce que Google a confirmé comme ce qui s’est passé avec le Pixel Fold actuel. Felix n’était pas le Google pliable d’origine.

En ce qui concerne les images publiées aujourd’hui, nous avons 3 versions disponibles, dont une qui pourrait être une mise à jour du premier jour. Les voici:

13.0.0 (TD3A.230203.070.A1, juin 2023)

13.0.0 (TQ3C.230605.010.C1, juin 2023)

13.0.0 (TQ3C.230605.010.C2, juin 2023, Japon)

Une fois que vous obtenez votre Pixel Fold, n’hésitez pas à vérifier sa version logicielle. si vous êtes sur TD3A.230203.070.A1, vous pouvez avoir une mise à jour disponible pour construire TQ3C.230605.010.C1.

// Google