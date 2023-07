Google Pixel Fold est détruit par le test de pliage, n’aime pas non plus la chaleur

Le Pixel Fold est le premier smartphone pliable de Google, et il commence lentement à atterrir entre les mains des gens maintenant, bien que si vous en commandez un aujourd’hui sur le Google Store aux États-Unis, vous attendez un mois avant qu’il n’arrive. Il semble que la société ait été très prudente dans ses estimations de ventes et n’en ait donc pas vraiment fait beaucoup.

Quoi qu’il en soit, le Pixel Fold est le dernier appareil à avoir subi les « tests de durabilité » exténuants que Zack du JerryRigTout La chaîne YouTube nous a habitués. Seuls quelques téléphones de type dalle ont échoué à ses tests ces dernières années, mais celui-ci est particulier puisque, vous savez, ça se plie. Si vous vous demandez comment cela s’est passé, prenez du pop-corn et appuyez sur Play ci-dessous.

Si pour une raison quelconque vous ne pouviez pas regarder, nous vous donnerons les détails. L’écran extérieur est bien sûr recouvert de verre de sorte qu’il se raye au niveau 6 sur les échelles de dureté Mohs comme d’habitude, avec des rainures plus profondes apparaissant au niveau 7. L’écran intérieur pliable a un protecteur d’écran en plastique sur le verre ultra-mince, et cela se raye au niveau 2, avec des rainures plus profondes apparaissant au niveau 3.

Les côtés du téléphone sont en métal, tout comme le plateau de la carte SIM, et la charnière est en acier poli, tout comme la bosse de l’appareil photo ou «visière». L’écran extérieur a duré environ 15 secondes lorsqu’il était soumis à une flamme nue, tandis que l’écran pliant a abandonné après huit secondes, éteignant de manière intéressante le téléphone dans le processus.

Après cela, le combiné ne s’est pas rallumé pendant une minute, et lorsqu’il l’a fait, il a lancé un avertissement indiquant qu’il s’était éteint automatiquement en raison d’une forte chaleur. Drôle, en quelque sorte. Bien que le Pixel Fold ne soit pas classé pour la résistance à la poussière, il résiste plutôt bien à l’exposition.

Enfin, le test de pliage. Lorsqu’il est plié alors qu’il est déplié, le Pixel Fold détruit la majeure partie de son écran intérieur, en se pliant dans le mauvais sens. Il ne peut alors plus être refermé. Fait intéressant, ce n’est pas la charnière qui tombe en panne, mais les lignes d’antenne qui sont les points vulnérables.