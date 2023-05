Google Pixel Fold arrive en tant que premier pliable de l’entreprise

La tablette Pixel et le Pixel 7a ont été rejoints aujourd’hui sur scène lors de la conférence I/O de Google par Pixel Fold, le premier smartphone pliable de la société, qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs et qui a souvent fait l’objet de fuites.

Il mesure 139,7 x 79,5 x 12,1 mm lorsqu’il est plié et 139,7 x 158,7 x 5,8 mm lorsqu’il est déplié, pour un poids de 283 g. Il est classé IPX8 pour la résistance à l’eau (pas la poussière, cependant, gardez cela à l’esprit). L’écran externe est un OLED de 5,8 pouces 1080×2092 17,4: 9 120 Hz avec Gorilla Glass Victus sur le dessus, et jusqu’à 1 200 nits de luminosité HDR et 1 550 nits de luminosité maximale.

L’écran intérieur est OLED, 7,6 pouces de diagonale, a un rapport d’aspect de 6: 5, une résolution de 2208 x 1840, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un verre ultra fin avec une couche de protection en plastique sur le dessus, une luminosité HDR jusqu’à 1 000 nits et une luminosité maximale de 1 450 nits.

La charnière présente « un frottement fluide sur toute la plage de mouvement à 180 degrés pour soutenir en toute sécurité différentes postures ». Le téléphone est alimenté par le SoC Tensor G2 de Google avec le coprocesseur de sécurité Titan M2. Vous obtenez 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1.

Il y a trois caméras à l’arrière : une principale de 48 MP avec une taille de capteur de 1/2″, une largeur de pixel de 0,8 μm, une ouverture f/1,7 et OIS, une ultra large de 10,8 MP avec une taille de capteur de 1/3″, une largeur de pixel de 1,25 μm, et une ouverture f/2.2, et un téléobjectif à zoom optique 5x de 10,8 MP avec une taille de capteur de 1/3,1″, une largeur de pixel de 1,22 μm, une ouverture f/3,05 et une prise en charge du zoom Super Res jusqu’à 20x.

Sur l’écran extérieur, il y a un appareil photo à mise au point fixe de 9,5 MP avec une largeur de pixel de 1,22 μm et une ouverture f/2,2, tandis que l’écran intérieur reçoit un vivaneau de 8 MP, également avec une mise au point fixe, et une largeur de pixel de 1,12 μm avec une ouverture f/2.0.

Un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation, il existe une prise en charge double SIM mais un seul emplacement SIM physique (la deuxième carte SIM doit être eSIM), des haut-parleurs stéréo et une batterie de 4 821 mAh prenant en charge le chargeur USB-C 30 W de Google avec USB- PD 3.0, qui est vendu séparément (il n’y a pas de chargeur dans la boîte). Le téléphone fonctionne bien sûr sous Android 13.

C’est déjà en pré-commande aux États-Unis pour 1 799 $ en deux couleurs – porcelaine et obsidienne, et il sera disponible le mois prochain. Si vous précommandez, vous recevrez une montre Pixel gratuite. À l’avenir, le Pixel Fold sera également vendu via le Google Store en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni, mais pas dans les autres pays où Google propose ses autres téléphones. Cependant, il pourrait toujours arriver sur d’autres rives via des détaillants tiers.